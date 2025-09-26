え、全部【セリア】で買えちゃうの！？ 棚にあったら即カゴ！「便利スマホグッズ」

落下防止目的やアクセサリー感覚で付けておきたいスマホ周辺のアイテムは、便利なだけでなくデザイン性の高さも重要視したいところ。【セリア】には、税込110円とは思えないような可愛くておしゃれなスマホグッズが続々登場しています。プチプラで気軽に試せるので、店頭で見かけたらぜひチェックしてみて。

上品なマーブル模様で高見えリング

【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）

指を通して使えば落下防止になり、動画などを見る時にスタンドとしても活躍してくれるスマホリング。優しげなカラーとマーブル模様のデザインが上品で、\110（税込）とは思えない高見え感が魅力です。派手すぎない控えめな存在感で、大人世代の手元にもすっと馴染みそう。ちょっとしたアクセサリー感覚で使えるのも嬉しいポイントです。

クマ x ラメが可愛いぷっくりグリップ

【セリア】「スマホグリップ ラメ クマタイプ」\110（税込）

ぷっくりとしたクマの顔にラメがきらめく可愛らしいスマホグリップ。キュートな見た目ながらもカラーはシンプルなので、大人世代でも使いやすそう。便利で可愛いクマちゃんに指をひっかけて落下防止に使えるほか、こちらも土台の角度を調節してスマホスタンドとしても活躍してくれます。可愛いクマの顔を見るたびに、ほっこりした気持ちになれそうです。

レースチュールが華やかで大人可愛いストラップ

【セリア】「スマホ リストストラップ レース」\110（税込）

ふんわりとしたチュールが可愛らしいストラップ。くすみピンクのカラーが甘すぎず、普段使いしやすいのも魅力です。手首にかけて落下防止に使うのはもちろん、スマホに付けて手首にかけることで手元を華やかに見せるアクセサリーのようにも楽しめます。金具部分のゴールドもくすみピンクと上品にマッチ。

自由に使えるシンプルリング

【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込）

スマホカバーと本体の間にシートを挟むだけで取り付けられるナスカンリング。シンプルながらも機能的で、スマホリングとして使えるのはもちろん、ストラップを付けたりバッグに取り付けたりと使い方も自在。バッグに取り付けておけば、すぐにスマホを取り出せて便利です。キラッと光るゴールドのカラーが、プチプラを感じさせない上品さ。日常使いに役立つうえ、さりげないおしゃれポイントにもなってくれそうです。

