ヨガレッスンの配信中、妊娠を匂わせる親友。過去に付きまとわれた男に見つかってしまうが？／仮門 消えた少女
『仮門 消えた少女―10年目の真実』（鳩ヶ森/KADOKAWA）第7回【全7回】
少し目を離した一瞬の隙に娘が消えた――。10年前、行方不明になった幼い少女は忽然とどこへ消えたのか。失踪から10年後、幼稚園時代に娘が埋めたタイムカプセルが出てきたことを機に、再び事件が動き始める。過去に女の子を誘拐した前歴があり、親友を付きまとったこともある同級生の男が娘をさらったのかもしれないと疑念を持った母親。親友やヤクザの元カレに協力を仰ぎながら、真実を求めて奔走するのだが…。娘が消えた夜、何が起こったのか？ 犯人は誰なのか？ 数々の伏線が後半の解決編で鮮やかに回収されていく――。「第2回 朝日ホラーコミック大賞」マンガ部門大賞を受賞した本格ミステリー『仮門 消えた少女―10年目の真実』をお届けします。
■第7話「秘匿」
