夫が二重生活！？ 見知らぬ女性と一緒に【少年野球】を観戦していた夫「ごめん」『思いもよらぬ真実』が発覚

これは筆者の友人・Eさんの体験談です。「子どもがいなくても一緒にいるだけで幸せ」と言っていた夫の、週末ごとの外出の真相とは？

土曜日の午前中の謎

行き先を告げない外出が、夫の裏切り行為ではなかったことが判明しました。

先輩家族への想い、妻であるEさんへの想い、どうしても妻に出かける理由を言い出せなかった夫の優しい気持ちを理解したEさんは「今度は一緒に応援に行こう」と言ったそうです。

【体験者：30代・女性・イラストレーター、回答時期：2024年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。