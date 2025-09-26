庭にひとり佇む少女を発見。庭師としての彼女の腕前に思わず興奮！／乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…
『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』（キャラクター原案・コミック：ひだかなみ、山口悟：原作/一迅社）第9回【全11回】
【漫画】『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』を第1回から読む
公爵令嬢のカタリナは、頭をぶつけて前世の記憶を思い出し、自分が前世でプレイしていた乙女ゲームの悪役令嬢に転生したのだと悟る。しかし、ゲームのシナリオ通りなら、カタリナの未来はバッドエンドで死亡、良くても国外追放の二択のみ。カタリナは破滅の未来を回避すべく全力で奔走するが、なぜか予想外の展開へ――!? 悪役令嬢の破滅フラグ回避ラブコメディ『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』をお楽しみください！ 同名の原作小説『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』も一迅社文庫アイリスより好評発売中です！
©︎ひだかなみ・山口悟／一迅社
©︎ひだかなみ・山口悟／一迅社
©︎ひだかなみ・山口悟／一迅社
【漫画】『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』を第1回から読む
公爵令嬢のカタリナは、頭をぶつけて前世の記憶を思い出し、自分が前世でプレイしていた乙女ゲームの悪役令嬢に転生したのだと悟る。しかし、ゲームのシナリオ通りなら、カタリナの未来はバッドエンドで死亡、良くても国外追放の二択のみ。カタリナは破滅の未来を回避すべく全力で奔走するが、なぜか予想外の展開へ――!? 悪役令嬢の破滅フラグ回避ラブコメディ『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』をお楽しみください！ 同名の原作小説『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』も一迅社文庫アイリスより好評発売中です！
©︎ひだかなみ・山口悟／一迅社
©︎ひだかなみ・山口悟／一迅社
©︎ひだかなみ・山口悟／一迅社