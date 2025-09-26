濃厚な栗の味わいを堪能♪「手しぼり栗のモンブラン」

「手しぼり栗のモンブラン」590円

天面にのせた大粒のマロンと、こぼれるほどに盛り付けられたマロンペーストの濃厚な風味を堪能できるモンブラン。サクサク食感のホワイトチョコ味のクランブルは食感のアクセントにもなっています。その上には、なめらかなマロンムースとミルキーなホイップクリーム。栗の濃厚な風味をたっぷり堪能できるスイーツです！

りんごのおいしさが凝縮！「青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ」（リニューアル）

「青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ」600円

紅玉りんごとふじりんごの2種類のりんごとカスタードのおいしさを凝縮した、こだわりのアップルパイです。シナモンや、ナツメグ、オールスパイスのほんのりとした刺激がアクセントに。りんごのおいしさが凝縮されているので、りんご好きはぜひ食べてみて。



栗の上品な甘さがたまらない♪「マロンパウンドケーキ」（再登場）

「マロンパウンドケーキ」390円

こちらは上品な甘さのパウンドケーキ。栗の味わいが引き立つようにマーブル状に焼き上げられています。下の部分には栗の甘露煮が入っているので、栗本来の甘さもしっかり感じられます…！

今回も秋だからこそ食べたくなる旬の味覚をふんだんに使ったフードをご紹介しました。

お気に入りのドリンクと合わせてこの季節ならではのフードを堪能してください！



■2025年 秋シーズン第2弾フード

販売期間：2025年9月29日（月）〜

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）



Text：中川葉月

