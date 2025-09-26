本日の【上場来高値更新】 味の素、群馬銀など76銘柄
本日の日経平均株価は、米株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比399円安の4万5354円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は76社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断を「3→2」に引き上げた味の素 <2802> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想を引き上げた群馬銀行 <8334> [東証Ｐ]、28万株を上限とする自社株買いを実施するステップ <9795> [東証Ｐ]など。そのほか、システムサポートホールディングス <4396> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業
<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<2216> カンロ 東Ｓ 食料品
<2359> コア 東Ｐ 情報・通信業
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3184> ＩＣＤＡ 東Ｓ 小売業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品
<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業
<3543> コメダ 東Ｐ 卸売業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業
<3924> ランドコンピ 東Ｐ 情報・通信業
<4396> システムサポ 東Ｐ 情報・通信業
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4718> 早稲アカ 東Ｐ サービス業
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5729> 日精鉱 東Ｓ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ 機械
<6540> 船場 東Ｓ サービス業
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ サービス業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7191> イントラスト 東Ｓ その他金融業
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7472> 鳥羽洋行 東Ｓ 卸売業
<7552> ハピネット 東Ｐ 卸売業
<7607> 進和 東Ｐ 卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業
<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9556> イントループ 東Ｇ サービス業
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ サービス業
<9795> ステップ 東Ｐ サービス業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース