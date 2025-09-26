　本日の日経平均株価は、米株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比399円安の4万5354円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は76社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断を「3→2」に引き上げた味の素 <2802> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想を引き上げた群馬銀行 <8334> [東証Ｐ]、28万株を上限とする自社株買いを実施するステップ <9795> [東証Ｐ]など。そのほか、システムサポートホールディングス <4396> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1717> 明豊ファシリ　東Ｓ　サービス業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<2216> カンロ　　　　東Ｓ　食料品
<2359> コア　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業

<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3184> ＩＣＤＡ　　　東Ｓ　小売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3543> コメダ　　　　東Ｐ　卸売業
<3663> セルシス　　　東Ｐ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<3924> ランドコンピ　東Ｐ　情報・通信業

<4396> システムサポ　東Ｐ　情報・通信業
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4718> 早稲アカ　　　東Ｐ　サービス業
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<5729> 日精鉱　　　　東Ｓ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業

<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6267> ゼネラルパ　　東Ｓ　機械
<6540> 船場　　　　　東Ｓ　サービス業
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<7059> コプロＨＤ　　東Ｐ　サービス業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7191> イントラスト　東Ｓ　その他金融業

<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7472> 鳥羽洋行　　　東Ｓ　卸売業
<7552> ハピネット　　東Ｐ　卸売業
<7607> 進和　　　　　東Ｐ　卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学

<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8198> ＭＶ東海　　　東Ｓ　小売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二　　　　東Ｐ　銀行業

<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業
<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9556> イントループ　東Ｇ　サービス業
<9619> イチネンＨＤ　東Ｐ　サービス業
<9795> ステップ　　　東Ｐ　サービス業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

