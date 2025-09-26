女優・のん（32）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。前日に投稿した先輩女優との2ショットについて説明した。

のんは25日、「う、嬉しいい 『てっぺんの向こうにあなたがいる』試写会で天海祐希さんと撮っていただきました」と24日に行われた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（10月31日公開）完成披露試写会で同席した天海祐希との2ショットをSNSに投稿。

「美しかっこいいのです。わーいわーい」と大喜びの様子だったが、ファンの間では2人の身長が話題に。1メートル65ののんが1メートル71の天海よりも大きく見えるため、フォロワーからSNSに「のんちゃんの方が背が高く見える」「天海さんのほうが背は高いはず」「うそっ！天海さんよりのんちゃんの方が背が高いの」「のんちゃんこんなに背高かったでしたっけ？」などのコメントが書き込まれた。

すると、のんはこの日「みなさま、私は高めのヒール履いております」とハイヒールの絵文字とともに説明。ファンからは「それを聞いて納得」「そうだよね！」「改めて見ると大分高い」などの反応が寄せられた。