Adoの新曲「風と私の物語」（映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』主題歌）が本日26日より配信スタートし、同曲のミュージックビデオが公開された。

「風と私の物語」の作詞作曲を担当するのは、「今宵の⽉のように」や「冬の花」など数々のヒットソングを作り出してきた宮本浩次。なお今回⼥性アーティストへの楽曲提供は初となる。

編曲は、⾼低差のある声⾊で多くのリスナーを魅了し、2021年には紅⽩歌合戦にも出場を果たしたまふまふが担当と豪華コラボレーション。今作のジャケットは、日常の景色に潜む美しさを鮮やかな色彩で描き出し、書籍装画や広告、展覧会など幅広く活動するイラストレーター中辻作太朗が担当した。

今作のミュージックビデオは、カバンいっぱいに詰まった手紙を抱えた少女が、一艘の船で世界の海を旅する物語。ジャケットを担当したイラストレーター中辻作太朗が描いた女の子が登場し、彼女の船旅が始まる。手にしているのは世界各地の人々に宛てられた大切な手紙たち。青い海原を渡りながら、港町のポストに一通ずつ手紙を届けていく展開になっており、手紙を通じて世界中の人々とつながる、心温まる航海の物語に仕上がっている。

◆ ◆ ◆

■Adoコメント

「風と私の物語」のMVが公開されました。

今回はイラストを中辻作太朗様、映像をnmr様に手掛けていただきました。

船で旅をしながら手紙を届ける少女が主人公です。

まるで画面の向こうから爽やかな風が吹いて、柔らかい陽射しが差してくるようです。

そして私もMVを見ていて、人と人の生活と穏やかな日常、些細なる幸せがいつまでもいつまでも未来まで続いてほしいというそんな思いが同時に込み上がってきました。

皆さんの日常の一部を、優しく照らしてくれるような作品になっていると思います！

◆ ◆ ◆

◾️映画 『沈黙の艦隊 北極海大海戦』 シリーズの始まりは、2023年。「モーニング」（講談社）で1988〜96 年に連載された、累計発行部数 3200 万部（紙・電子）を突破する大ヒットコミック「沈黙の艦隊」（かわぐちかいじ作）を、大沢たかおを主演/プロデューサーに迎えて Amazon MGM スタジオが実写映画化。２０２４年にはドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が配信され、Amazon MGM スタジオが日本で手掛けた作品の中で、歴代一位の国内視聴数を記録しました（※）。その壮大なテーマ性とスケール感から実写化不可能と謳われていた原作を、『キングダム』や『ゴールデンカムイ』などヒットシリーズを数多く手がけるクレデウスが制作、『ハケンアニメ！』（2022 年）で日本アカデミー賞・優秀監督賞をはじめ数々の映画賞受賞を果たした吉野耕平が監督を務め、見事に映像化。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指の VFX 技術を融合させ、臨場感溢れる映像体験を実現。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯な問題提起が、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開される、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品として大きな話題となりました。そしてファン待望となる映画第二作目は極寒の氷の世界・北極海を舞台に、激しい魚雷戦を繰り広げます。さらに地上では〈やまと〉支持を表明する竹上首相を中心に衆議院解散総選挙が行われ、緊迫の政治戦が展開。原作随一のバトルシーンをさらなるスケールで描き出す、第二章の始動にご期待ください。

※2025年9月時点。Amazon MGM スタジオが日本で手掛けた作品における配信後365日間の国内視聴数 ◆ストーリー

冷たく深い北の海を、モーツァルトを響かせながら潜航する〈やまと〉。

〈大〉いなる平〈和〉と名づけられた原子力潜水艦は、米第 7 艦隊を東京湾海戦で圧倒し、ニューヨークへ針路をとった。アメリカとロシアの国境線であるベーリング海峡にさしかかったとき、背後に迫る一隻の潜水艦……

「核テロリスト〈やまと〉を撃沈せよ――」

それは、ベネット大統領が送り込んだ、〈やまと〉の性能をはるかに上回るアメリカの最新鋭原潜であった。

時を同じくして、日本では衆議院解散総選挙が行われる。〈やまと〉支持を表明する竹上首相は、残るも沈むも〈やまと〉と運命を共にすることとなる。

海江田四郎は、この航海最大の難局を制することができるのか。

オーロラの下、流氷が浮かぶ北極海で、戦いの幕が切って落とされる――

◾️「風と私の物語」 2025年9月26日（金）配信

配信リンク：https://ado.lnk.to/wind_i ◆「CAT’S EYE」

配信中：https://ado.lnk.to/catseyePR

◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD『モナ・リザの横顔』

2025年10月22日（水）発売

予約リンク：https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE ○初回限定盤 Blu-ray（Blu-ray + 2CD +GOODS）

品番：TYXT-19042 価格：14,300円（税込）

・CD 2枚組（ライブ音源収録）

・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）

・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）

・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）

・ライブフォトブック（60P）

・三方背クルミケース

※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos） ○初回限定盤 DVD（DVD + 2CD +GOODS）

品番：TYBT-19051 価格：14,300円（税込）

・CD 2枚組（ライブ音源収録）

・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）

・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）

・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）

・ライブフォトブック (60P)

・三方背クルミケース

※音声：16bit 48k PCM 2ch ○通常盤 Blu-ray（Blu-ray only）

品番：TYXT-10077 価格：6,380円（税込）

・ブックレット (16P)

※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos） ○通常盤 DVD（DVD only）

品番：TYBT-10095

価格：6,380円（税込）

・ブックレット (16P)

※音声：16bit 48k PCM 2ch ◆Blu-ray, DVD 収録内容

心という名の不可解

逆光

唱

ウタカタララバイ

リベリオン

過学習

会いたくて

フェイキング・オブ・コメディ

ハングリーニコル

MIRROR

ルル

アタシは問題作

クラクラ

ショコラカタブラ

抜け空

夜のピエロ

オールナイトレディオ

Value

立ち入り禁止

FREEDOM ＜アンコール＞

Hello Signals

あのバンド

初夏 ※収録映像は全形態同一です。

※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のみ Kアリーナ横浜公演2日目（2024年10月13日）に披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像を収録。

※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】の構成品は同一です

※【通常盤Blu-ray】と【通常盤DVD】の構成品は同一です ◆店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー＋フォトカード(約120×120mm)

・TOWER RECORDS：クリアファイル(TOWER絵柄)(A4)

・HMV：クリアファイル(HMV絵柄)(A4)

・TSUTAYA RECORDS：クリアカレンダーポスター(A3)

・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)

・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)

・セブンネットショッピング：未定

・NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)：スマホサイズステッカー（54×86mm）

・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典：ポストカード ※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。 ◆注意事項

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※映像商品いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞ 2025年

11月11日（火）東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00

11月12日（水）東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00

(問い合わせ先：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/)



11月22日（土）大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START15:00 / 17:00

11月23日（日）大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START14:00 / 16:00

(問い合わせ先：キョードーインフォメーション0570-200-88812:00〜17:00（土日祝休業）)



◆受付チケット券種

VIP席￥30,000（税込／VIPグッズ＆特典付き) 全日程SOLD OUT!!

SS席￥20,000（税込／特典付き) 全日程SOLD OUT!!

ファミリー席￥15,000（税込／着席指定席) 全日程SOLD OUT!!

S席￥15,000（税込)

A席￥10,000（税込)

A席￥10,000（税込／着席指定席)



注釈付S席￥15,000（税込）

注釈付A席￥10,000（税込）

注釈付A席￥10,000（税込／着席指定席)

車椅子席￥15,000（税込)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳（小学生以下を対象）とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。