ACIDMANが、ニューアルバム『光学』より先行配信中のリード曲「feel every love」のミュージックビデオを公開した。

10月26日（日）に行われる7年ぶり7度目の日本武道館公演まで、ちょうど1か月となったACIDMAN。この度完成した「feel every love」のMVは、楽曲のテーマをより深く、そして壮大に描き出した映像作品となった。本物のゴスペルクワイアを迎え、その魂を揺さぶる歌声とパフォーマンスが映像の熱量を一気に引き上げ、楽曲が持つワールドワイドな雰囲気を一層際立たせている。「人類愛」をテーマにした楽曲の持つポジティブなエネルギーと映像美が融合し、「世界の平和」を願う作品が完成した。

ACIDMANは今作収録のオリジナルアルバム『光学』に加え、初となるトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』も10月29日（水）に同時発売する。

また、いよいよ1ヶ月後に迫った日本武道館公演のチケットは残りA指定席のみとなっている(SS指定席・S指定席 共に完売)。詳細はオフィシャルサイトにて。

■13thアルバム『光学』

2025年10月29日(水)発売

予約リンク：https://acidman.lnk.to/kougakuWE



【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69356 / ￥7,040(税込)

※デジパック仕様

※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 / 後日発表）

▼CD収録内容

01 光学 (introduction)

02 アストロサイト

03 go away

04 輝けるもの

05 sonet

06 白と黒

07 feel every love ※9/12先行配信

08 1/f (interlude)

09 青い風

10 龍

11 蛍光

12 光の夜

13 あらゆるもの

▼Blu-ray収録内容

『scene of 光学』

・「輝けるもの」Music Video

・「白と黒」Music Video

・「sonet」Music Video

・Documentary2023-2025 【通常盤(CD only)】

TYCT-60252 / 税込￥3,520

※紙ジャケット仕様

※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 / 後日発表）

▼CD収録内容

初回限定盤CDと同内容

■トリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』

2025年10月29日(水)発売

予約リンク：https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE

【CD only】TYCT-60253 / 税込￥3,520

※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 後日発表）

▼CD収録内容 ※全13曲収録

ELLEGARDEN「アイソトープ」

ストレイテナー 「world symphony」

yama 「季節の灯」

jon-YAKITORY「輝けるもの」

SOIL&”PIMP”SESSIONS 「at」

10-FEET 「赤橙」

the band apart「夜のために」

THE ORAL CIGARETTES「migration 10⁶⁴」

じん 「Rebirth」

Dragon Ash「ある証明」

downy「風、冴ゆる」

東京スカパラダイスオーケストラ「to live feat.LEO (ALI)」

BRAHMAN「SILENCE」

■＜ACIDMAN 13th ALBUM『光学』＆『ACIDMAN Tribute Works』同時発売記念イベント・宴＞

開催日程：2025年10月31日(金)

open18:30 / start19:00

会場：都内某所(会場はご当選者の方のみご案内いたします)

内容：トークイベント

出演：大木伸夫(ACIDMAN)、ホリエアツシ(ストレイテナー)、荒井岳史(the band apart)

※料理・フリードリンクのご提供あり

詳細：https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/

■＜ACIDMAN 13th ALBUM『光学』全曲初披露ライブ＆第2回壇上交流会＞

12月07日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

12月20日(土) 東京・Zepp Haneda

open16:00 / start17:00 / ライブ終了 18:30

壇上交流会スタート 19:00 ※予定

■＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞ファイナル

10月26日(日) 東京・日本武道館

open16:30 / start17:30

詳細：http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/

