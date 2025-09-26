ACIDMAN、人類愛を壮大に描く「feel every love」MV公開
ACIDMANが、ニューアルバム『光学』より先行配信中のリード曲「feel every love」のミュージックビデオを公開した。
10月26日（日）に行われる7年ぶり7度目の日本武道館公演まで、ちょうど1か月となったACIDMAN。この度完成した「feel every love」のMVは、楽曲のテーマをより深く、そして壮大に描き出した映像作品となった。本物のゴスペルクワイアを迎え、その魂を揺さぶる歌声とパフォーマンスが映像の熱量を一気に引き上げ、楽曲が持つワールドワイドな雰囲気を一層際立たせている。「人類愛」をテーマにした楽曲の持つポジティブなエネルギーと映像美が融合し、「世界の平和」を願う作品が完成した。
ACIDMANは今作収録のオリジナルアルバム『光学』に加え、初となるトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』も10月29日（水）に同時発売する。
また、いよいよ1ヶ月後に迫った日本武道館公演のチケットは残りA指定席のみとなっている(SS指定席・S指定席 共に完売)。詳細はオフィシャルサイトにて。
■先行配信「feel every love」
2025年9月12日(金)配信開始
配信リンク：https://acidman.lnk.to/feeleverylovePR
■13thアルバム『光学』
2025年10月29日(水)発売
予約リンク：https://acidman.lnk.to/kougakuWE
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
TYCT-69356 / ￥7,040(税込)
※デジパック仕様
※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 / 後日発表）
▼CD収録内容
01 光学 (introduction)
02 アストロサイト
03 go away
04 輝けるもの
05 sonet
06 白と黒
07 feel every love ※9/12先行配信
08 1/f (interlude)
09 青い風
10 龍
11 蛍光
12 光の夜
13 あらゆるもの
▼Blu-ray収録内容
『scene of 光学』
・「輝けるもの」Music Video
・「白と黒」Music Video
・「sonet」Music Video
・Documentary2023-2025
【通常盤(CD only)】
TYCT-60252 / 税込￥3,520
※紙ジャケット仕様
※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 / 後日発表）
▼CD収録内容
初回限定盤CDと同内容
■トリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』
2025年10月29日(水)発売
予約リンク：https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
【CD only】TYCT-60253 / 税込￥3,520
※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 後日発表）
▼CD収録内容 ※全13曲収録
ELLEGARDEN「アイソトープ」
ストレイテナー 「world symphony」
yama 「季節の灯」
jon-YAKITORY「輝けるもの」
SOIL&”PIMP”SESSIONS 「at」
10-FEET 「赤橙」
the band apart「夜のために」
THE ORAL CIGARETTES「migration 10⁶⁴」
じん 「Rebirth」
Dragon Ash「ある証明」
downy「風、冴ゆる」
東京スカパラダイスオーケストラ「to live feat.LEO (ALI)」
BRAHMAN「SILENCE」
■＜ACIDMAN 13th ALBUM『光学』＆『ACIDMAN Tribute Works』同時発売記念イベント・宴＞
開催日程：2025年10月31日(金)
open18:30 / start19:00
会場：都内某所(会場はご当選者の方のみご案内いたします)
内容：トークイベント
出演：大木伸夫(ACIDMAN)、ホリエアツシ(ストレイテナー)、荒井岳史(the band apart)
※料理・フリードリンクのご提供あり
詳細：https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
■＜ACIDMAN 13th ALBUM『光学』全曲初披露ライブ＆第2回壇上交流会＞
12月07日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
12月20日(土) 東京・Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ライブ終了 18:30
壇上交流会スタート 19:00 ※予定
■＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞ファイナル
10月26日(日) 東京・日本武道館
open16:30 / start17:30
詳細：http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
