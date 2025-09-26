ドジャース地区V、歓喜の中で集まったアジア出身の4人

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に8-0で快勝し、4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。ドジャースはこの快挙に貢献したアジア4人組が、シャンパンファイトの会場で文句なしの笑顔で並ぶ写真を公開。これに世界のファンからコメントが集まった。

ビールを片手に、はじけるような笑顔が4つ並んだ。ドジャースが公式インスタグラムで「ナ・リーグ西地区のチャンピオンみたいに幸せそうな顔」と題して公開した写真には、この試合で自己最多に並ぶ54号を放った大谷翔平、6回無失点の快投で12勝目を挙げた山本由伸をはじめキム・ヘソン内野手、佐々木朗希投手の4人がビールを手に笑顔で肩を組んでいる。アジアに縁が深いこの球団ならではの1枚に、様々なコメントが寄せられた。

「ファンタスティック・フォー!!」

「アジアの仲間！」

「私のアジアの愛する人たち」

「地球上で最高にイケてるアジア人たちだ」

「私のアジアのキングたち」

「ショウヘイと弟たちね」

「推しメン」

「これはスペシャルチームだ」

「これが私が必要としていたものよ」

「これは永遠に続くべきだ」

主砲とエースとして活躍した大谷と山本、開幕はマイナーで迎えたものの、夏前には貴重なユーティリティーとして活躍したキム・ヘソン、さらに右肩の痛みで戦線離脱した佐々木も、最後にはリリーフとしての可能性を見せた。ポストシーズンでもそれぞれの力が活きる場面がありそうだ。



（THE ANSWER編集部）