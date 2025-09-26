小林私が、配信シングル「並列(Arrange Ver.)」のMVを公開した。

本作は、インディーズ時代にリリースされた「生活」や「風邪」などの編曲を務めた中村コロスケ氏がアレンジを担当。実に6年ぶりのタッグを組んだ作品となる。

MVは全編フルCGで制作された世界に、「並列」のタイトルや歌詞から連想されたパラレルワールドに存在する小林私が映されている。

ディレクターを務めたRyunosuke Hayashiからコメントが届いている。

「並列」という楽曲に合わせ、MVでは物・場所・時間・空間が淡々と並べられ、連続的に変化していきます。そこに意味を探そうとすればするほど、意味はすり抜けていく。しかし同時に、ただ在ること自体が強い意味を帯びる。そんな逆説を映像で描こうとしました。

Ryunosuke Hayashi(Director)

＜小林私主催『有線・寄辺・交差点』＞ 2025年10月10日(金)東京・渋谷WWW

Guest：PK shampoo

開場：18:15 開演：19:00

Guest：三四少女

開演：16:30 開場：17:00

