小林私が、配信シングル「並列(Arrange Ver.)」のMVを公開した。

本作は、インディーズ時代にリリースされた「生活」や「風邪」などの編曲を務めた中村コロスケ氏がアレンジを担当。実に6年ぶりのタッグを組んだ作品となる。

MVは全編フルCGで制作された世界に、「並列」のタイトルや歌詞から連想されたパラレルワールドに存在する小林私が映されている。

ディレクターを務めたRyunosuke Hayashiからコメントが届いている。

　　　◆　　　◆　　　◆

「並列」という楽曲に合わせ、MVでは物・場所・時間・空間が淡々と並べられ、連続的に変化していきます。そこに意味を探そうとすればするほど、意味はすり抜けていく。しかし同時に、ただ在ること自体が強い意味を帯びる。そんな逆説を映像で描こうとしました。
Ryunosuke Hayashi(Director)

　　　◆　　　◆　　　◆



配信シングル「並列(Arrange Ver.)」
配信リンク： https://kobawatashi.lnk.to/HeiretsuPR
１．並列(Arrange Ver.)　　作詞・作曲：小林私　編曲：中村コロスケ
２．のど飴　作詞・作曲：小林私

＜小林私主催『有線・寄辺・交差点』＞

2025年10月10日(金)東京・渋谷WWW
Guest：PK shampoo
開場：18:15　開演：19:00
一般発売中：
ローチケ：https://l-tike.com/kobayashiwatashi/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/kobayashiwatashi-tour/
イープラス：https://eplus.jp/kobayashiwatashi/
お問い合わせ先：https://forms.gle/t7FqJecP3iCDauhaA

2025年12月7日(日)大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE
Guest：三四少女
開演：16:30　開場：17:00
チケットプレリクエスト最終先行受付中：https://l-tike.com/kobayashiwatashi/
お問い合わせ先：キョードーインフォメーション
0570-200-888　12:00〜17:00（土日祝休業）
https://kyodo-osaka.co.jp

チケット：全自由（整理番号付き）　5,000円(税込)　（別途1ドリンク代）

