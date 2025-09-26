小林私、配信シングル「並列(Arrange Ver.)」 配信リリース＆MV公開
小林私が、配信シングル「並列(Arrange Ver.)」のMVを公開した。
本作は、インディーズ時代にリリースされた「生活」や「風邪」などの編曲を務めた中村コロスケ氏がアレンジを担当。実に6年ぶりのタッグを組んだ作品となる。
MVは全編フルCGで制作された世界に、「並列」のタイトルや歌詞から連想されたパラレルワールドに存在する小林私が映されている。
ディレクターを務めたRyunosuke Hayashiからコメントが届いている。
◆ ◆ ◆
「並列」という楽曲に合わせ、MVでは物・場所・時間・空間が淡々と並べられ、連続的に変化していきます。そこに意味を探そうとすればするほど、意味はすり抜けていく。しかし同時に、ただ在ること自体が強い意味を帯びる。そんな逆説を映像で描こうとしました。
Ryunosuke Hayashi(Director)
◆ ◆ ◆
配信シングル「並列(Arrange Ver.)」
配信リンク： https://kobawatashi.lnk.to/HeiretsuPR
１．並列(Arrange Ver.) 作詞・作曲：小林私 編曲：中村コロスケ
２．のど飴 作詞・作曲：小林私
＜小林私主催『有線・寄辺・交差点』＞
2025年10月10日(金)東京・渋谷WWW
Guest：PK shampoo
開場：18:15 開演：19:00
一般発売中：
ローチケ：https://l-tike.com/kobayashiwatashi/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/kobayashiwatashi-tour/
イープラス：https://eplus.jp/kobayashiwatashi/
お問い合わせ先：https://forms.gle/t7FqJecP3iCDauhaA
2025年12月7日(日)大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE
Guest：三四少女
開演：16:30 開場：17:00
チケットプレリクエスト最終先行受付中：https://l-tike.com/kobayashiwatashi/
お問い合わせ先：キョードーインフォメーション
0570-200-888 12:00〜17:00（土日祝休業）
https://kyodo-osaka.co.jp
チケット：全自由（整理番号付き） 5,000円(税込) （別途1ドリンク代）
