タイプロ参加の西山智樹＆前田大輔が初のラジオレギュラー番組に挑戦！ 『TAGラジ！』10.4スタート
新たなボーイズグループ結成を目指すプロジェクト「TAG SEARCH」を進めている西山智樹と前田大輔の2人がパーソナリティを担当する『オープンアップグループ presents TAGラジ！』が、ニッポン放送にて10月4日からスタート。西山と前田にとって初のラジオレギュラー番組となる。
【写真】初のラジオレギュラー番組パーソナリティを務める西山智樹＆前田大輔
「timelesz project ‐AUDITION‐」（通称：タイプロ）に出演し注目を集めた西山と前田は、新グループ結成に向け、新たな個性“TAG”をもつ仲間を探すプロジェクト「TAG SEARCH」を始動させ、現在自らの手で新メンバーを探している。
8月にニッポン放送で『オールナイトニッポン0（ZERO）』の特番のパーソナリティを担当して話題となった2人だが、ラジオレギュラー番組のパーソナリティを担当するのは今回が初。番組では、夢に向かって走り続ける2人の“成長”と“今”をリスナーに届けていく。
番組コーナー「トーク・オープンアップ！」では、西山と前田のトークの「新しい可能性」を引き出すべく、2人がこれまでに経験したことがないであろうトークテーマを募集しそれに沿って2人がトークに挑戦する。
西山は「“土曜の夜といえば…”と思ってもらえるくらい、毎週精一杯僕たちの声をお届けします！ 『TAGラジ！』お楽しみに」、前田は「夢にまで見たラジオのレギュラー番組！！ ラジオスター目指して頑張ります！！」と意気込んでいる。
現在、コーナーへのメールや2人に向けた質問、番組への感想を募集中。
『オープンアップグループ presents 西山智樹 前田大輔 TAGラジ！』は、ニッポン放送にて10月4日より毎週土曜21時放送。
