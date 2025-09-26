バスケットボール男子のＢリーグが２６日、都内で定時会員総会と臨時理事会を開き、島田慎二チェアマン（５４）の最終４期目の続投を決定した。

島田チェアマンはＢリーグ１部・千葉Ｊの社長などを経て、２０年７月からチェアマン（代表理事ＣＥＯ）を務める。Ｂリーグの規定ではチェアマンの任期が最大で４期８年と定められている。

島田チェアマンは「ここまで多くの方々のお力添えを受け、Ｂリーグは成長をさせていただいた。引き続き、その成長を止めずに日本代表を強化する観点、地方創生の地域から日本社会に貢献していくビジョンを遂行すべく努めてまいりたい。次の体制を見据えてバトンを渡せるようにしていきたい」と語った。

さらにＢリーグ以外で日本バスケットボール協会副会長も務める島田チェアマンは２７日に同協会会長にも就任する見通しで、リーグと協会の２トップを務めることになる。

会長業務の兼務により、チェアマン業務時間の減少など懸念がある中で「様々な声があるのは承知の上」と前置きし、「日本代表やウインターカップなど様々なアマチュアの大会とＢリーグが連携、連動することでもっと盛り上げていくとか、価値を最大化していくことにトライしていきたい」と、バスケットボール界のさらなる価値向上を目指す。