「服どこで買うか迷う、、」→【無印良品】がいいかも！ 大人に似合う♡「新作アイテム」

そろそろ秋服を揃えたいけれど、どこで買うか迷う……。そんな大人女性には、シンプルで洗練見えが狙える【無印良品】の新作がおすすめ。今回は、ネットストアと一部店舗にて先行販売されている新作アイテムから、秋ムード高まるベストとセーターをピックアップ。あたたかみのある素材感やトレンドカラーで、秋コーデが垢抜けそうです。

秋らしいモコモコ素材のジップアップベスト

【無印良品】「ボアフリースベスト」\2,990（税込）

プラスワンでシーズンムードを盛り上げてくれそうなモコモコ素材のベスト。カジュアルなジップアップデザインなので、Tシャツやスウェットとの重ね着など、デイリーに活躍してくれるはず。程よい肉厚感がありながら、締め色なのですっきりと着られるのが嬉しいポイント。ファスナーを上げてハイネックとして着こなしたり、前を開けてラフに仕上げたり、アレンジを楽しんで。

カジュアルなのにきれい見えするグレーのセーター

【無印良品】「ウールミドルゲージ畦編みVネックセーター」\5,990（税込）

2025年秋冬のトレンドカラーとして注目を集めている、上品で知的なムードが漂うグレー。メンズのゆったりとしたシルエットのセーターなら、こなれ感を醸し出せそう。シャープなVネックで顔まわりはすっきりとした印象に。タートルネックシャツやレギュラーカラーのシャツとのレイヤードもおすすめです。

