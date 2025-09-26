シドの明希によるソロプロジェクト“AKi”が、SHIBUYA STREAM HALLにて12月20日（土）にキズとの対バンライブ＜AKi × キズ 「NO BORDER. 2025」＞、翌日12月21日（日）には同じくSHIBUYA STREAM HALLにて＜AKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X’mas Special -＞を開催することが決定した。

対バンライブでは、独創的な表現を貫いてきた両者が互いを刺激し合うステージに注目が集まる。煌びやかなイルミネーションに照らされた街とは対照的に、会場内では深く濃密な世界が広がり、観客はその渦に巻き込まれていくだろう。

そして翌日となる12月21日（日）には恒例のクリスマスイベントが開催される。アコースティックライブ、2ショット撮影、トークショー、プレゼント抽選会など、今年も終日楽しめる企画でAKiがファンへの感謝を伝える場となる。公演メンバーも前日に引き続き、たっぱ（Gt）、YOUSAY（Gt）、志雄（Dr）のAKiバンドお馴染みメンバーを迎え、本メンバーでは初のアコースティックライブを展開予定だ。

チケットは、本日20:00よりシド 明希のオフィシャルオンラインサロン「Resonants」、キズオフィシャルサイトにて最速受付が開始される。

■AKi × キズ＜NO BORDER. 2025＞

2025年12月20日（土）SHIBUYA STREAM HALL

OPEN 17：00 / START 18：00

【チケット料金 】 スタンディング￥8,000（税込・ドリンク代別） ※4歳以上有料

■＜AKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X’mas Special -＞

2025年12月21日（日） SHIBUYA STREAM HALL

OPEN 14：00 / START 15：00 / END 20：00(予定)

＜バンドメンバー＞

Guitar たっぱ

Guitar YOUSAY

Drums 志雄（MAQIA）

【チケット料金 】全席指定￥25,000（税込・ドリンク代別） ※4歳以上有料 【AKi オフィシャルオンラインサロン「Resonants」最速受付】

＜受付期間＞ 2025年9月26（金） 20：00〜10月7日（火） 23：00

入会 https://lounge.dmm.com/detail/3041/

詳細 https://www.dangercrue.com/AKi/live.php 【キズ オフィシャルサイト最速受付】

＜受付期間＞ 2025年9月26（金）20：00〜10月7日（火）23：00

詳細 https://ki-zu.com/schedule/