I Don’t Like Mondays.、デビュー記念日に新曲「カ ミ ナ リ」配信。C/WでSnow Man提供曲をセルフカバー
I Don’t Like Mondays.が、デビュー記念日の9月24日(水)に配信シングル「カ ミ ナ リ」をリリースした。
今作は今年5枚目となる配信シングルで、7月から3ヶ月連続となる新曲リリース。それぞれテイストの違う楽曲をリリースしているが、今回の表題曲「カ ミ ナ リ」は海外でも根強い人気がある80’s J-POPを再解釈しI Don’t Like Mondays.テイストに落とし込んだ1曲。ただ華やかなだけではなくしっとりとした大人びた空気も纏わせている。
また、カップリングには2024年にSnow Manへ楽曲提供した「LOVE TRIGGER」のセルフカバーも収録。これまで多数の楽曲提供を手掛けてきた彼らだが、提供曲をセルフカバーするのは今回が初となる。YUの声で生まれ変わった同楽曲は、原曲のダンサブルで軽快な雰囲気は残しつつもI Don’t Like Mondays.ならではのスタイリッシュさとバンド感が味わえるアレンジとなっている。
I Don’t Like Mondays.は来月5日より、バンド初となるZeppツアー＜TOXIC TOUR 2025＞を開幕。約10年のキャリアを詰め込んだベストLIVEと銘打ち、新旧の人気曲を折り混ぜたツアーになることが見込まれている。
「カ ミ ナ リ」
配信日：2025年9月24日(水)
ストリーミング : https://idlms.lnk.to/kaminari
収録内容
M-1 カ ミ ナ リ
M-2 LOVE TRIGGER
M-3 カ ミ ナ リ (Instrumental)
M-4 LOVE TRIGGER (Instrumental)
Spotifyキャンペーン詳細 : https://idlms.com/news/detail.php?id=1128349
リリース情報
「With you」
配信日：2025年8月27日(水)
ストリーミング : https://idlms.lnk.to/withyou
「kiriがないですわ」
配信日：2025年7月30日(水)
ストリーミング : https://idlms.lnk.to/kiriganaidesuwa
＜I Don’t Like Mondays. “TOXIC TOUR 2025”＞
札幌公演
【日時】2025年10月5日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp Sapporo
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
大阪公演
【日時】2025年10月11日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp Osaka Bayside
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)
http://www.kyodo-osaka.co.jp
福岡公演
【日時】2025年10月13日(月•祝) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp Fukuoka
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424
http://www.kyodo-west.co.jp/
名古屋公演
【日時】2025年10月18日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp Nagoya
【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (毎日12:00-18:00)
http://www.sundayfolk.co.jp/
東京公演 ※全自由席
【日時】2025年10月26日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp DiverCity
【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)
https://www.red-hot.ne.jp
【チケット】
7,800円(税込)
※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。
※入場時別途ドリンク代必要
※東京公演のみ全自由席、その他の公演は全席指定となります。1Fスタンディング・2F指定席の種類を選択することはできませんので、予めご了承ください。
