ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の楽曲が、神奈川県の小田急線・秦野駅で列車接近メロディーに採用されることが２６日、発表された。

２０２３年から「はだのふるさと大使」を務めるドラム・真矢をはじめ、メンバー５人中４人が幼少期を過ごした秦野市の市制７０周年を記念したもの。同バンドの代表曲「ＲＯＳＩＥＲ」が上り線で、同じく「Ｉ ｆｏｒ Ｙｏｕ」が下り線で流れる。楽曲については、今年６月に実施したアンケートなどを参考に選んだ。

これを受け、ＬＵＮＡ ＳＥＡはバンド名義で「このたび、ＬＵＮＡ ＳＥＡの楽曲が、神奈川県・秦野駅の列車接近メロディーとして使用されることが決定しました。これは、『はだのふるさと大使』の真矢とその仲間たち、そして全国の多くの方々の熱い想いが形となったものです。メンバー一同、この実現に携わってくださったすべての方々に、心より感謝を申し上げます」とコメント。「僕らの故郷で、ＬＵＮＡ ＳＥＡの旋律が、人々の記憶とともに、美しく響き続けることを嬉しく思っています。この音が誰かの心にそっと寄り添うことを願って」と続けた。

メロディーの使用開始は１１月末ごろを予定している。