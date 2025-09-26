水瀬陽菜乃が、9月22日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

水瀬陽菜乃©光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

「週刊FLASH」9月22日発売号©光文社/週刊FLASH

モデルやアイドルとして活動中の水瀬陽菜乃が「FLASH」に登場し、自身初のグラビアに挑戦した。透け感のあるランジェリーを身にまとい、おっとりした癒し系の雰囲気に似つかないHカップの衝撃的なプロポーションを見せつけている。

都内の名門女子高を卒業後、明治大学に進学という経歴も持っている彼女。インタビューでは、東京の江戸前寿司店に生まれ、芸能の仕事を目指した経緯とその半生について語っている。

水瀬陽菜乃 プロフィール

みなせ・ひなの

5月30日生まれ。東京都出身。T163・B92W59H86

豊島岡女子学園高校卒業。明治大学商学部在学中にモデル活動を始め、アイドルグループに加入。数々の雑誌やファッションショーを経て同号にて改名し、新たなスタートを切った。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@hinanominase）をチェック。

「週刊FLASH」9月22日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み／9月22日（月）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

