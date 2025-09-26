Ｊ１柏は２６日、柏市内で次節の川崎戦（２８日・Ｕ等々力）へ向けた調整を非公開で行った。この日３０歳の誕生日を迎えたＭＦ戸嶋祥郎は「ついになってしまいました。２４（歳）でここに来たので、気づいたらもう３０歳」と笑うと「危機感しかない。前期の最初より（出場）時間、メンバーに入る回数は増えているかもしれないが、誇れるような数字ではない。ラスト１０試合。リーグ、カップ、マックスで１０試合ある。ピッチに出て、少しでもチームの力になりたい」と言葉に力を込めた。

今季でプロ８年目。柏では２０２０年の加入以降６年目になった。チームでも上位の在籍年数になり「年数を重ねるごとに、何かここに残したいという思いは強くなっている」という。３ｒｄキャプテンになった今季はここまでリーグ戦６試合出場と出番は限られているが、第２２節清水戦（２〇０）でのゴール、横浜ＦＭとのルヴァン杯準々決勝第２戦（１〇０）での決勝点など、要所で結果を残している。

柏はＭＦ渡井理己が右膝前十字靱帯（じんたい）断裂と内側側副靱帯損傷で離脱。リカルド・ロドリゲス監督も「けが人が重なっている。けが人の不在の穴をどう埋めるのか、既存の選手たちと共にどう改めて勝ちをもぎ取るのか。しっかり力を合わせなければいけない時期」と強調するように、シーズン終盤へ向けて多くの選手の力が必要になる。戸嶋も「チャンスという言い方はあれですけど」と前置きをしつつ「チーム全体の力が今試されている。『怪我人が…』と言われるより、『チーム力あるよね』と言われるようにやらなければいけないと思っていますし、準備は続けている。結果を出したいなという思いでいます」と語る。

柏に加入して以降、２０年のルヴァン杯と２３年の天皇杯で決勝に進出したが、どちらもあと一歩で敗北。戸嶋自身は２０年はケガでメンバーに入れず、２３年はピッチの上で敗北の悔しさを味わった。ルヴァン杯は４強に残っており、リーグ戦は首位の鹿島と勝ち点５差。待望のタイトル獲得の可能性は十分残されている。

戸嶋は「（タイトルへの思いは）開幕のスタートダッシュを決めた時からすごい感じていますし、春先ぐらいから『タイトルを取ろう』という声をみんなが自信を持って口をそろえていた。勝ち点を離されて、全勝に近いペースじゃないと現実的には難しい状況ではあると思うが、全て勝つつもりで臨みたい」と強調。その上で「毎年（タイトルを）取りたい思いでいる。今年は現実的な位置にいると思っているので、より一層取りたい意識は強くなっている。選手生活でなかなかあるチャンスじゃない。今年にかける思いは強いです」と強い思いを口にした。