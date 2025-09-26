料理がもっと楽しくなる“映える”調理器具セレクト6【ハイエンドVSハイコスパ 秋の趣味モノ最終ジャッジ！】

【ハイエンドVSハイコスパ 秋の趣味モノ最終ジャッジ！】

■“買い足す”イメージでアップデートしていくのが◎

手狭になりがちなキッチンスペース。藤原さんは「買い替えるというよりメインで使うスタメンを買い足すイメージで揃えていくのが大切」と語る。そのほうが新しい料理に挑戦する意欲も高まるという。「調理器具は手に持ったときに使用感をイメージできるものを選ぶのも大切です」。オトコ心をくすぐるコダワリの逸品をとくとご覧あれ！

栄養士・トレンドウォッチャー

藤原奈津子さん

食品やキッチン用品メーカーのレシピ開発・商品開発・販促企画・ブランディング業務を展開。独自のアプローチデザイン思考によるマーケティングでの市場開拓を通じ、新しい食文化作りに貢献

＊ ＊ ＊

【イエナカ趣味編：キッチンツール】

＜ハイエンド＞

1. アイコニックな英国デザインで存在感抜群！

コール＆メイソン

「ロンドンペッパーミル 18mm レッド」（6600円）

胡椒をすり潰すのではなく硬化カーボンスチール製の刃でカットする独自技術で食欲をくすぐる香りと風味が広がります！（藤原さん）

快適な挽き心地とデザインがヤミツキになるペッパーミル。アイコニックな英国デザインがキッチンで映えること請け合いだ。高品質なビーチウッドを使用したボディとノブに施されたシルバートーンが特徴。ミル上部のつまみを回せば細挽きから粗挽きまで簡単に調節できる。

2. デザインと機能性を両立したイタリア製フライパン

グリーンパン

「TUCCIコレクション フライパン 20cm ティール」（2万4200円）

アメリカ人俳優であるスタンリー・トゥッチ氏の自宅インテリアからインスピレーションされたカラーリングがポイントです！（藤原さん）

PFAS不使用のセラミックノンスティック加工と独自の「ネット・インダクション」技術採用で熱を均一に分散させ、ムラなく美味しく仕上がる。人間工学に基づきフライパンの形状やハンドルを最適化。使い心地も抜群だ。

3. パンを潰さず切れるから断面も美しい！

京セラ

「cocochical セラミックナイフ パン切り18cm」（1万1550円）

セラミックならではの驚くようなスーッとした「エアリーカット」が抜群の使用感！ パンくずの少なさも想像以上ですよ（藤原さん）

独自のマイクロギザ刃でパンを潰さず美しくカット可能なので焼き立てのパンやサンドイッチなどの仕上げにも最適。新素材刃を使用することで切れ味も従来品の2倍以上長持ちする。金属臭も付かない。

＜ハイコスパ＞

4. 油をエコに使える技ありオイルスプレー

カインズ

「オイルスプレー ホワイト」（498円）

オイルを霧状にスプレーできます。フライパンに均一に引いたり、サラダのような凸凹表面に吹き付けたり使い方もさまざま！（藤原さん）

油を霧状に均一噴射することで調理時の油の使用量を抑えられる手動スプレー。フライパンの油引きはもちろん、サラダやパン作りの仕上げなど幅広く使える。エアフライヤーでの調理などアイデア次第で使い方さまざま！

5. アウトドアにも最適なポンプ式コーヒーメーカー

OXO

「クイック濃縮 コーヒーメーカー」（6600円）

ステンレスフィルターでなめらかな味わいの1杯を簡単抽出。タンパーでコーヒー粉を平らにする本格アクションが最高です！（藤原さん）

濃縮コーヒーが抽出可能なポンプ式コーヒーメーカー。レインメーカー構造でタンク上部から注いだお湯や水が全体へ行き渡るためムラなく抽出でき、酸味を抑えたやわらかな味わいに。約1〜4杯分の抽出が可能。

6. やさしく曲がってしっかり掴めるコンパクト＆軽量ミトン

オークス

「コルクミトン」（2970円）

手袋型に比べて手の大きさに左右されず使える点が◎。掴みたい部分にフォーカスしやすい形状なので安定キャッチできます！（藤原さん）

熱を伝えにくく滑りにくいコルク素材を採用することで熱い皿や鍋を安全に掴める。見た目よりやさしく曲がるのでしっかりと掴めるのが特徴だ。革ひも付きで使用しないときはフックなどにかけられる。2個セット。

>> 特集【ハイエンドVSハイコスパ 秋の趣味モノ最終ジャッジ！】

※2025年9月5日発売「GoodsPress」10月号40ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／GoodsPress編集部 監修／藤原奈津子＞

【関連記事】

◆コンロ回りに置いておきたい調味料、ラックを使ってすっきりさせてみる？

◆急須もドリッパーもエアロプレスもこの一台で！“1台3役”の「AIRO-mini Black」

◆宅飲みのつまみも最後までアツアツ！専用皿付き保温プレート