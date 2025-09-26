ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、女性の身体に墨で直接絵を描く「肌絵アート」に、グラビアアイドルの白藤有華が挑戦した。（2021年1月11日放送）

【映像】モデルが裸になり、全身を黒く塗られていく様子（実際の映像）

白藤が向かったのは、大阪・千日前の雑居ビルにある、肌絵師・東學氏の住居兼アトリエ。到着後、早速モデルとして肌絵アートを体験することになった。水着姿に着替え、東學氏からレクチャーを受けながら自身の太ももに筆を走らせた白藤は、「面白いです」と一言。しかし、湾曲した肌の上で思い通りに線を描くことは難しく、「上手いこと曲線が描けない」「想像以上に難しい」と、苦戦する様子も見せた。

その後、白藤は実際に他者の肌に墨絵を描くことに挑戦。これまで数多くの作品に参加してきたモデルの晶叶さんが登場し、東學氏と白藤がおよそ2時間かけて全身を墨汁で黒く塗り上げていった。東學氏が金色の模様を描き足した後、「他に描きたいものはあるか？」と尋ねたところ、白藤は「蓮の実」と提案。「内ももに描きたい」と希望を伝えると、東學氏から「いいセンスしてる」と称賛を受けた。

美術の高校に3年間通い、毎日デッサンをしていたという白藤。その経験が活かされ、見事な蓮の実の模様を描き上げると、東學氏は「上手いやん」「いい感じに描けてる」と笑顔でコメントした。

肌絵アートの体験を終えた白藤は、「すごい時間がかかるし、たった1日で無くなってしまうんですよ。でも消えていくとわかっていても、作り上げていく。そういう芸術に趣がありました」と語った。