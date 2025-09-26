2018年に起きた富山市の奥田交番襲撃事件で、殺害された警備員の妻が警察の初動対応に問題があったと訴えている民事裁判は、来週月曜日に判決を迎えます。

夫の死を防ぐことはできなかったのか、判決を前に妻の思いを取材しました。



中村信一さんの妻

「裁判を進めていくうちにだんだんこれは必要なことだったんだっていうのが強くなってきましたね」

2018年に起きた奥田交番襲撃事件では、島津慧大被告が交番所長を刃物で殺害。

そして奪った拳銃で当時、小学校そばで警備の仕事をしていた中村信一さんを殺害しました。

中村さんの妻は、夫の死を防げなかったのは110番通報を受けた後の警察の初動対応に問題があったためだとして、県警を管轄する県に損害賠償を求める裁判を起こしました。

この裁判が来週月曜日に判決を迎えます。





争点は、交番にいた相談員の最初の通報から中村さんが射殺されるまでの17分間に警察が周辺に安全確保を呼びかけることが可能だったのか という点です。今年6月、中村さんの妻は自ら証言台に立ち、夫が射殺された小学校のそばになぜ警察官がいなかったのかと訴えました。中村さんの妻「奥田小学校なんて一番弱者のいるところなんで一番最初に警察官なりが配備されるところだと思う、その場所でうちの主人は殺されているわけで」「それこそ住民市民の安心安全は委ねられないなと思った」一方で中村さんの妻は裁判の過程の中で交番にいた相談員が事件を通報した音声を耳にしました。中村さんの妻「なんで拳銃取られたんだとかなんで二人もいてやられたんだ とかって思ったこともあったんですけど本当にその音声録音を聞いた瞬間にやっぱり（自分が）間違っていたなって」「こんなに必死だったんだっていうのが本当わかります」中村さんの妻は事件の重大性を示すこの通報音声を多くの人が聞いてほしいと訴えてきました。しかし被告の県側は、音声は秘密に該当するなどとして、第三者が閲覧できないよう裁判所に申し立てました。裁判所は1年2か月の間、申し立てについての判断を下さず、閲覧できない状態が続いてきました。そして判決10日前の今月19日になって裁判所がようやく非公開の申し立てを却下したことが分かりました。しかし県側が不服として抗告すれば、閲覧できない状態が続きます。夫の死は防ぐことができなかったのか。事件から7年あまり、問い続けた裁判の判決は、来週月曜日に言い渡されます。中村さんの妻「警察にも自分たちがここが落ち度だったとここが悪かったと 認めてもらって改善してってもらうというのが やっぱり一番の望みですね」「私のこの訴えは認められると思っています。願っています」裁判の判決については来週月曜日のエブリィで詳しくお伝えします。一方、島津被告は無期懲役の判決が出た一審の裁判がやり直されることになっていますが、いつ始まるかは決まっていません。