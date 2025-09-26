自治体に寄付をするとその自治体の名産品などが返ってくるふるさと納税。

これまで、仲介サイトを通して寄付をするとさらにポイントが付いていましたが今月末で終了します。

これに伴い、県内でも駆け込みの寄付が相次いでいます。



長岡慧記者

「こちらの工場ではポイント廃止前に注文が入った、返礼品の発送作業が行われています」

富山市の千里山荘です。

きょうは、市のふるさと納税の返礼品であるカジキの昆布締めの発送をしていました。





千里山荘の担当者「注文がどんどん増えてありがたい。ポイントの廃止は大きいのかなと思います」他にも、例年は年末にかけて徐々に増える「おせち」の返礼品の注文が急増しています。今月、ふるさと納税が集中している背景にはこれまで寄付に伴い付いていたポイントが今月末で終了することがあります。現在、仲介サイトを通してふるさと納税をすると自治体から返礼品をもらえるだけでなくそのサイトからポイントが付与されます。しかし、ポイント還元競争が過熱していることで「自治体を応援するため」というふるさと納税の本来の趣旨が薄れているとして総務省は来月からポイント付与を禁止しました。これを受けて富山市など、県内の自治体にも駆け込み寄付や問い合わせが殺到しています。富山市 豊本拓也副主幹「今年の9月の20日段階の数字で前年度の2倍以上の数字をいただいている。駆け込み需要の高まりは特に強く感じている」富山市は今月、すでに3400万円以上の寄付を受けていて、去年の9月と比べるとおよそ2.4倍です。また、魚津市は返礼品の量を1人用や大家族用など様々な要望に応えるよう工夫していて、去年は寄付額が県内トップでした。今月は、地元産のコメや海産物などの返礼品の要望が殺到しているということです。今年6月には2700万円だった寄付額は今月はきのうまでで、すでに2億6000万円にのぼっています。県内でも相次ぐ駆け込み寄付ですが、その反動で来月以降の落ち込みも懸念されます。