中川翔子、レンチンするだけ♪カロリー控えめな“チョコまん”レシピ「美味しいし簡単」

現在、双子を妊娠中の中川翔子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【双子妊娠７ヶ月】すっぴん→メイク＆朝食Vlog』という動画を公開。動画では、お腹の子供達に栄養を届けるためにしっかりと朝ごはんを食べるように心がけているという中川さんが、電子レンジで調理可能な“超簡単”レシピを教えてくれました！

中川さんが、「こんな状態の私でも、超簡単に美味しく作れる」と紹介した料理がこちら！

■電子レンジで簡単チョコまん

【材料】・米粉 40g・ベーキングパウダー 2g・ココアパウダー 5g・甘味料 適量 ※中川さんは『ラカントS顆粒』を使用・豆乳 65cc・板チョコレート 適量

【作り方】（1）小さめのどんぶりにサランラップを敷く。（2）（1）に米粉、ベーキングパウダー、ココアパウダー、甘味料、豆乳を入れ、しっかり混ぜ合わせる（3）生地の真ん中にチョコレートを入れ、電子レンジ600wで2分ほど温める（4）ラップの端っこを持って、ひっくり返しながらお皿に移し替えれば完成

■忙しい朝や疲れている時にもピッタリ！

中川さんは、「レンジでチンが2分で、混ぜるのが3分ぐらいだから、朝の“うわーめんどくさいよ。(身体)重いよ”みたいな日でも大丈夫です！」と、簡単な調理方法で手軽に作れる点を気に入っている様子。

さらに、「ちゃんとフワッとパンになってるの。すごくない？」「美味しいです！美味い！ふわふわ」「チョコのところがフォンダンショコラっぽくなってくれてるんで」などと味についてコメント♪

また、妊娠中のため塩分や糖分にも気を遣っており、市販されている菓子パンなどに比べてカロリーも抑えられるというメリットにも触れつつ「美味しいし簡単なんで、やってみてください！」とおすすめしてくれました。

■動画もチェック

今回の動画では、中川さんが、朝メイクの様子なども公開してくれています。こちらも合わせて、ぜひチェックしてみてくださいね。