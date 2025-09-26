県内では人里へのクマの出没が相次いでいます。

きのう夕方には立山町の小学校周辺でクマが目撃されけさは富山市大沢野地域の住宅街そばで足跡が見つかりました。

こちらがきのう午後4時15分ごろ、子グマ一頭が目撃された立山町宮路の現場付近です。

立山小学校から下校中だった複数の児童が目撃しました。

現場は学校からおよそ100メートルのやぶです。

きょうは警察などがパトロールを行いました。

学校は、児童の登下校について当面の間、保護者の車の送迎で対応することにしました。さらに。





KNB長谷川大記者「富山市大野です。道路にはクマの足跡がはっきりと残っています。足跡は車道、そして向こうの茂みへと続いています」道路にくっきりと泥が残るクマの足跡。大きさはおよそ15センチあり成獣のものとみられます。クマを目撃した男性「黒いものがそこを横切っていった。この足跡を見れば分かる、けっこうでかい」クマを目撃した男性によりますと、午前8時10分ごろ、富山市大野の市道を車で走行中、クマが茂みに入るところを見たということです。クマが姿を消した茂みの奥には住宅街が広がっています。斜面を隔てておよそ200メートルの場所には大沢野小学校も。クマの出没を受け、小学校ではきょうの学習参観に訪れた保護者に児童と一緒に下校するよう呼びかけたほか、希望者に鈴の貸し出しを行ったということです。子どもと下校する母親「歩いて20分ぐらいかけて学校に通っているのでちょっと心配ですし、親子下校でもクマと対面した時に子どもを守れるかっていうところでやっぱり怖いですね」富山市ではきょう、八尾町三田と細入地域の片掛でもクマがカキやクリの木にのぼったような跡が見つかりました。また県によりますと今月、県内のクマ出没はきょうまでに54件で、去年の9月1か月を既に上回っています。自治体や警察はクマの姿や痕跡を見つけた時はすぐに連絡するよう呼びかけています。