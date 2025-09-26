YouTubeに投稿されたのは、ペットサロンから帰ってきたワンコと先輩猫が6時間ぶりに再会した時の様子です。投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「2匹とも可愛い」「本当に仲良し」「優しい世界」といった声が寄せられています。

【動画：半日ペットサロンにいた犬→帰ると、心配していた同居猫が近づいてきて…まさかの『愛を感じる光景』】

ワンコがペットサロンに行ったら…

ポメラニアンの「ポテチ」くんは、スコティッシュフォールドの「レモン」さんに育てられたといっても過言ではなく、2匹は本当の兄弟のように仲良しなのだとか。

この日もポテチくんとレモンさんは戯れて遊んだり、2匹揃って「撫でて～」と飼い主さんに甘えたりして、仲良くのんびり過ごしていました。

しかしポテチくんにはペットサロンでシャンプーをしてもらうという予定があったので、2匹はしばらく離ればなれに…。お家を出る際、ポテチくんはシャンプーが大嫌いなのに、ウキウキでキャリーバッグの中に入ったそう。どうやらお出かけだと勘違いしているようです。

一方のレモンさんはポテチくんがシャンプーをされると察しているのか、「大丈夫かな…」と心配そうに様子を見ていたとか。

心配しながら帰りを待つ先輩猫

レモンさんに見送られて、ポテチくんはお家を出発。ポテチくんがサロンに預けられている間、レモンさんは飼い主さんとお留守番です。久しぶりに飼い主さんを独り占めできるので、最初は楽しそうにしていたというレモンさん。

ところがなかなか帰って来ないポテチくんのことが心配になってきたようで、途中からソワソワ…。ケージの中やカーテンの裏を覗いて、ポテチくんの姿を探しはじめたといいます。

そばにいない時もポテチくんを想い、まるで過保護な親のように心配しているレモンさん。これほど愛されているなんて、ポテチくんは幸せですね。

愛と優しさにあふれた再会の様子

お家を出発してから6時間後、ようやくポテチくんが帰ってきました。レモンさんは嬉しそうにしっぽをピーンと立ててポテチくんのそばにいき、「おかえり」とご挨拶していたそう。

そしてご挨拶が済むと、疲れ果てたポテチくんは床に横になって一休み…。その少しぐったりしている姿を見て、レモンさんは再び心配性モードに！

「大丈夫？」とポテチくんのお顔を覗き込み、その後もしばらくそばで見守っていたそうです。

そんなレモンさんの優しさに癒されたのか、ポテチくんは少しお昼寝をしたら復活して元気になったとか。するとレモンさんはさっそくお顔や体をスリスリと擦りつけて、ポテチくんを愛ではじめたそうです。

もしかしたら再会した瞬間からスリスリしたかったけれど、ポテチくんが疲れていることを察して我慢していたのかも？

2匹の再会の様子は愛と優しさにあふれていて、見ているだけで心が温かくなります。これからもポテチくんとレモンさんにはずっと仲良しでいて、相思相愛な姿をたっぷり見せつけてほしいですね！

この投稿には「ラブラブな2匹にほっこり」「ポテチくんの行方を心配するレモンさんが健気」「レモン君は本当に優しい心を持ったお兄ちゃんですね」「レモンさんからスリスリしに行くの、愛おしくていじらしくてじんわり沁みますね…」「弟が可愛くて仕方ないみたいですね」といったコメントが寄せられています。

ポテチくん＆レモンさんの仲良しで可愛い姿や、愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。