SNSで知り合った女子中学生に現金をわたして性的な行為をしたなどとして、新潟市の中学校教諭の男が児童買春などの疑いで逮捕されました。



児童買春などの疑いで逮捕されたのは、新潟市南区の白根第一中学校に勤める教諭・中村岳容疑者（36）です。中村容疑者はことし2月、東京都内のホテルで神奈川県に住む女子中学生に現金をわたして性的な行為をし、その様子を撮影したなどの疑いがもたれています。女子中学生とはSNSで知り合っていて、この生徒が高校生になったことし6月にも同様の行為をしていたとみられています。





中村容疑者は容疑を認めていて「仕事上のストレスがあった」と話しているということです。また、中村容疑者のスマートフォンからはほかの少女の動画や画像が複数見つかっていて、警察は同様の犯行を行っていたとみて詳しく調べています。中村容疑者の逮捕を受けて新潟市教育委員会は会見を開きました。〈新潟市教育委員会 丸山明生 教育次長〉「教職員を指導する立場である教育委員会として誠に申し訳なく思っております」中村容疑者はことし6月下旬、学校と教育委員会に対して未成年者への性的な行為があったことを報告していて、それ以降、中学校に来ていないということです。教育委員会では捜査の結果を受けて処分を検討するとしています。