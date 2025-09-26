広島市西区で起きた道路陥没事故から26日で1年です。

復旧工事は続いていますが原因の解明にはおよそ2年かかる見込みです。



■宮脇キャスター

「周辺では今も交通規制が行われています。

道路が陥没した現場では重機を使った作業が続いています」



事故が起きたのは去年9月。広島市西区福島町で下水道の工事中に東西40メートル南北30メートルにわたり道路が陥没しました。

すでに周辺の建物11棟の解体は完了していますが、今も11世帯20人が仮り住まいを続けています。

広島市によると7月に地盤沈下を抑える工事を終えており、来月には下水道管の復旧工事も完了する見込みです。一方、急がれるのが原因の解明です。

工事に使用していた地下30メートルにあるシールドマシンの状況を確認する必要があり、調査にはおよそ2年かかります。





■周辺住民「地盤沈下が心配」■周辺住民「近くに保育園があるので心配。皆さん（工事を）頑張ってくれていると思うので、早めに安心できるように進めてもらえたら」市は追加費用として復旧工事や住民への補償に少なくとも80億円を見込んでいます。■広島市 松井一実 市長「避難されている方の手当ては今、施工業者に出してもらっているので費用負担についてはきちっとした原因究明をしてからする」当初予定していた雨水管の完成は2031年3月以降の見込みです。住民の安心のためにも原因の解明と安全な工事の完了が望まれます。【2025年9月26日放送】