新潟市秋葉区の板金工事業者が破産手続き開始決定を受けたことがわかりました。負債は約4200万円です。



民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、新潟市秋葉区の『(株)m.oda』は2011年に設立され、新潟市内を主な営業エリアとして建設業者からの下請けで工場・店舗などの屋根や外壁などの板金工事を手がけ、2024年9月期には年売上高約1億4400万円を計上していました。



しかし、慢性的な業績不振によって5期連続で最終赤字を計上するなど厳しい状況が続いており、7月末までに事業を停止していました。負債は、債権者約7人に対し約4200万円です。