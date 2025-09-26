呉市蒲刈町の砂浜で「生きた化石」とも言われるカブトガニの産卵が確認され、地元の施設で展示されています。



■宮脇キャスター

「これがカブトガニの卵ですね」



■呉市蒲刈B＆G海洋センター 池田正敏 所長

「産卵してから大体40日ほど経ってます。

ここ数日でどんどん孵化し始めてもう半分ぐらい子どもが出てきてるような感じ」



■宮脇キャスター

「ちっちゃくてかわいいですね」





■呉市蒲刈B＆G海洋センター 池田正敏 所長「私もかわいくて見とれてしまっている」呉市蒲刈町の「県民の浜」でカブトガニの産卵を確認です。8月中旬、施設の職員がカヤック体験の指導中に砂浜で直径3ミリほどの卵をみつけました。■呉市蒲刈B＆G海洋センター 池田正敏 所長「メスとオスの後ろがくっついて半分砂に潜り込んでいる状態でしたので、これは産卵しているなとまさかここ（蒲刈に）来てくれるとはと大変驚きました」約2億年前からほとんど姿を変えず、「生きた化石」とも言われるカブトガニ。干潟の減少や水質の悪化などにより数を減らし、県内で生息が確認されているのは竹原市と江田島市のみです。砂地の少ない蒲刈での産卵は非常に珍しいということです。■呉市蒲刈B＆G海洋センター 池田正敏 所長「カブトガニたちが私たちに海にもっと関心を持ってねということでここに来てくれたと思っている。日頃から地元の子供たちが海に来てゴミを拾っている。環境を後世に長く引き継いでいけるようにみんなで一緒に行動を起こせたらいい」カブトガニは間もなく冬眠の季節に入るということで、10月上旬までは県民の浜の施設内で展示される予定です。【2025年9月26日放送】