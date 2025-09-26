声優の種崎敦美、市ノ瀬加那、小林千晃が２６日、都内で行われた「『葬送のフリーレン』アニメ放送２周年記念上映イベント」に登場した。

「葬送のフリーレン」のアニメ２周年を記念し、第１期全２８話が５章に分けて劇場上映される。アニメ第２期は、日本テレビ系で２０２６年１月１６日に放送開始だ。

フリーレン役の種崎は「第１期はスタッフの皆様が心血を注いで作った、素晴らしくて映画館のこの環境で見るのにふさわしい作品となっています」と語った。

シュタルク役の小林は「僕は第５話からの登場だけど、前回の上映会は４話までの上映だった。今回はシュタルク役としても、うれしい限り。シュタルクの勇姿も見届けてください」とアピール。

フェルン役の市ノ瀬も「第２期は映像として見たいと思っていたシーンがぎゅっと詰まっている」と呼びかけた。

さらに１０月１１日、ＴＯＨＯシネマズ新宿での第２章の上映では、アウラ役の竹達彩奈がゲスト登場することも発表された。

種崎は、竹達とアフレコ現場で「これはあえてしゃべらないが正解だなと思って、あいさつしかしていません」という。

「生意気なアウラさんでいてくださったから、こちらも容赦なくいけたっていうところがあって、お礼とともに、いろいろ聞きたいです」と語った。