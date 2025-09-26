佐藤 恵子氏（資料写真）

逗子市議の佐藤恵子氏（無会派）が有権者に飲食を振る舞い、政治資金収支報告書に記載しなかった問題で、佐藤氏が昨年１２月に行われた後援会主催の懇親会で「ゲーム」と称してバッグやワインなどの景品を出席者に配っていたことが２６日、関係者の話で分かった。同市議会は同日の本会議で「市議会の品位と名誉を損ねた」として佐藤氏に対して「猛省し説明責任を果たすことを求める決議」を全会一致で採択した。

佐藤氏は報道陣の取材に「支援者から後援会にもらった差し入れ品を景品にした。高級なものではないので問題ない」との独自の見解を示した。公選法は政治家や後援団体が選挙区内の市民に「いかなる名義を問わず」金品を贈ることを禁じている。禁止された寄付行為に抵触する場合は５０万円以下の罰金となる可能性がある。

関係者によると、昨年１２月に佐藤氏の後援会が同市内で懇親会を開催し、浅尾慶一郎環境相（参院神奈川選挙区）も出席。約５０人から徴収した会費２千円に対してビールや高級ワインなど会費分を超える飲食を参加者に振る舞った。

会場では席ごとに割り当てられた番号から抽選で景品が当たる「ゲーム」が行われた。景品はバッグのほか、菓子や日本酒、コーヒー豆などだった。懇親会に出席した女性は神奈川新聞社の取材に「千円くらいの買い物バッグを景品として配っていた」と証言した。