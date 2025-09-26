インフィニティ新「“高級”SUV」に注目！ 450馬力「V6ツインターボ」×全長5.3m級「大型ボディ」が「超豪華“冒険”仕様」に!? 「QX80 テレインスペック」コンセプトとは

豪華さと冒険心を両立するオフロードSUV

日産の海外向け高級ブランド「インフィニティ」は2025年8月15日、米国の自動車祭典「モントレー・カーウィーク」内のイベント「ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリング」において、新型SUV「QX80」をベースにした2台のコンセプトカーを発表しました。

そのうちの1台、「QX80 Terrain Spec concept（テレインスペックコンセプト、以下QX80テレインスペック）」について紹介します。

インフィニティの「超豪華“冒険”仕様」とは!?

【画像】超カッコいい！ これが日産の新“高級”SUV「QX80」です！ 画像で見る（30枚以上）

インフィニティは、日産が1989年に北米市場で立ち上げた高級車ブランドです。

設立当初からスポーティで先進的なモデルを展開し、現在は電動化とデザイン刷新でブランドの再構築を進めてきました。

QX80は、インフィニティのラインアップ中でも最大級のモデル。現行型は2024年に登場した3代目で、全長5364mm×全幅2116mm×全高1946-1981mm、ホイールベース3076mmという堂々たるサイズを誇ります。

豪華な内装と3列シートを備えた広々としたキャビンと、先進装備を融合したラグジュアリーSUVとして、北米を中心に展開されている日本未導入モデルです。

パワーユニットは、最高出力450馬力・最大トルク700Nmを発揮する3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載し、9速ATと組み合わせます。

そして今回披露されたQX80 テレインスペックは、近年のトレンドであるオーバーランディング（クルマでの冒険旅行）をラグジュアリーに楽しむためのコンセプトカーとしてつくられたものです。

エクステリアは、引き上げられた車高に全地形対応タイヤと耐久性の高いフェンダーフレアを装着。悪路走行時に木の枝などから車体を守るリムライザー（ワイヤー式ガード）や、ルーフマウントのライトバー、ポップアップテントも備え、本格的な冒険に対応します。

ボディ下部には前後に保護カバーが取り付けられ、サテン調ダークバサルトのビニールラップとワイルドなサイド出しエキゾーストがタフな印象を強調しています。

また、このモデルはオフロード走行で役立つ標準技術も備えています。先進的な画像処理で車体直下をディスプレイに映し出す「インビジブルフードビュー」や、周囲の障害物を確認できる「3Dアラウンドビューモニター」は、困難な地形でもドライバーを力強くサポートします。

なお、会場ではもう1台のコンセプトカーとして、究極のストリートパフォーマンスを追求した「QX80 トラックスペック」も同時に公開されました。こちらはインフィニティ史上最強となる650馬力以上を発生するオンロード仕様です。

日産デザインアメリカのデビッド・ウッドハウス副社長は、これら2台が「南カリフォルニアの峡谷や山道（オフロード）から着想を得た」と語っており、対照的なコンセプトでQX80の可能性を示しています。

これらのコンセプトのベースとなった新型「QX80」は、すでに市場で高い評価を得ており、2025年にはIIHS（米国道路安全保険協会）により最高の安全性を示す「TOP SAFETY PICK+」に認定されています。

インフィニティは今回のイベントで、2列シートSUVのコンセプト「QX65 モノグラフ」も同時に発表しており、ブランドの「プロダクト・ルネサンス（再生）」を力強く推進しています。