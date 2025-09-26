お笑いコンビ「２７００」の元メンバー・ツネがイケメンな最新ショットを披露した。

２６日にインスタグラムを更新し「眉毛のアートメイクして貰いました！」と報告。「眉毛で顔の印象ってめちゃくちゃ変わるんですね。ありがとうございました！」と驚き、ビフォーアフターを見せた。

もともとキリっとした眉ではあったが、アートメイクで顔全体が引き締まった印象だ。

コンビ時代は、ヘアバンドを巻いた個性派ビジュアルだったが、今はハンサムに激変。フォロワーは「かっこいい眉毛！」「キリッとしてて格好良いです」「ツネさんってかっこいいけど、顔可愛いよね本当」の声を寄せた。

かつて相方の八十島（やそしま）とコンビを組んだ「２７００」は、２００８年に結成し「右ひじ左ひじ交互に見て」に代表される歌ネタでブレイクした。２０２３年８月７日に、同月１５日を最後にツネが脱退することを発表。ツネは「２７００を脱退して『アメリカ挑戦』に力を注いで行きたいと思います！」と説明した。

ツネは２４年６月に二重整形を受けたことを報告。「ぱっちり目元切開術」を行い、「お目目ぱっちりにして頂きました！いつも『ずっと眠たそう』と言われ続けてきましたが、これで遂に言われなくなり、自信が付きました！」とつづっている。