去年9月の奥能登豪雨から今月21日で1年となりました。

能登では規模の小さないわゆる中小河川が氾濫し、大きな被害をもたらしました。

富山県内の中小河川について県は今年、浸水想定区域を公表しましたが、地域での対応には課題が残っています。



去年9月。記録的な大雨となった石川県の奧能登地方では、複数の河川が氾濫して大きな被害が発生し、災害関連死を含めて19人が亡くなりました。

氾濫が多く発生した要因として、奥能登地方には大きな河川がなく、ほとんどが「中小河川」だったことが指摘されています。

防災が専門の富山県立大学の呉修一教授は、中小河川の危険性を知ることが必要だと警鐘を鳴らします。





富山県立大学 呉修一教授「中小河川っていうのは大きな川と比べてしっかりと整備がされてないんですね。なので、あふれやすいと思っておいてください。で、2つ目、これが大事なんですけど、あふれやすいのにもかかわらず、スピードが速いんですね。」奥能登豪雨で氾濫した輪島市の塚田川。当時、水位が30分程度で1.1メートルも上昇しました。富山県立大学 呉教授「大きな川とかだと、避難するまでの時間が1時間、2時間あるかもしれないんですけど、小さい川だと、一気に水位が上がって、一気にあふれちゃうってことがあるので、もう20分とか30分、そういうので避難しなきゃいけない。そういうのが起こり得るっていうのが中小河川です。」また、中小河川は川幅が狭く、流木などが橋に絡まることで流れをふさいで氾濫し、家屋の流出につながりました。さらに呉教授は、浸水想定地域を示すハザードマップにも課題があると指摘します。富山県立大学 呉教授「ハザードマップの空白地域っていうのが問題になっていて、実際はその川で水があふれて浸水するのに、現状だと浸水しないってことになっちゃってるんですよね。」近年、全国的に中小河川など水害リスクの情報がない地点での浸水被害が相次いでいます。2021年に水防法が改正され、浸水想定区域の指定対象が拡大されました。こうした中小河川は富山県内にも多数あります。水防法の改正では、新たに県内210の河川が対象となり、県はそのうち120河川の洪水浸水想定区域図を今年6月に公表しました。しかし、災害に備えて県内各市町村が作成しているハザードマップは、まだこれに対応していません。魚津市を流れる大座川。ここに、呉教授が指摘する「空白地域」がありました。魚津市のハザードマップを見てみると、大座川周辺に浸水を示す色は塗られていません。しかし、県が公表した洪水浸水想定区域では、最大3メートルの浸水が想定されていることがわかります。上野キャスター「大座川が氾濫した時のってこれ実は書いてなくて、それが実はこんな感じなんです。」女性「あらららら、ちょっと色ついとるね」上野「そうなんですよ。一番深いときは3メートルくらい」女性「あらそう？わ、びっくり。なんとも言えんわね。やたらと集中豪雨があるから。」男性「初めてこういうのを見ましたんでね、より気をつけていかなければと思う。」魚津市によると、新たな浸水想定区域を反映したハザードマップの公表は来年度以降になるということです。富山県立大学 呉教授「自分たちのハザードマップを見たときに、白で色がついていない。とそう思ったときに安心するのではなくて、その周りに小さい川が流れていないか。」「例えば農業用の水路でも用水路でも、小さい小川のようなものでも。そういったものが地図だったり、自分たちの通学路、通勤路にないかっていうのを確認してほしいですね」こうしたハザードマップの空白地域を他にも紹介します。こちらは富山市八尾町のハザードマップです。井田川の流域に色がついています。今回新たに公表された合場川のデータを重ねると、このように浸水想定区域が広がります。続いて、南砺市福光地域のハザードマップです。このあたりは浸水の心配がないように見えますが、明神川のデータを重ねると、市街地の多くが浸水想定区域に含まれることがわかります。県が新たに公表した120の中小河川の浸水想定区域は、県のホームページで確認できます。また今後、各市町村がこれを反映した新しいハザードマップを公表する見通しで、新しい情報に注意してください。