俳優の和田雅成（３４）と橋大翔（ひろと＝２５）が２６日、都内で、同日配信開始のＦＯＤダブル主演ドラマ「あなたを殺す旅」の完成披露試写会に出席した。浅井西氏の同名漫画が原作で、ＢＬジャンルの中でも根強い人気を誇る「ヤクザ×ＢＬ」が題材。これまで国内で扱われてこなかったテーマが実写化された。

情に厚い若頭・片岡（和田）と密命を背負う組員・小田島（橋）の極道２人が織りなす旅を描いた作品で、本格的なＢＬ作品に挑戦した和田は「風穴を開けたいと思っていた」と今作にかける思いを熱弁。ヤクザ役のために撮影の度に背中に入れ墨風ペイントを入れていたといい、「８時間かかりました。ずっと同じ体勢だった」と振り返った。

橋から「僕とのキスシーンは緊張しましたか」と質問された和田は「緊張しなかったね」と一度は澄ました顔で答えながら、「ごめんごめん！緊張した。ドッキドキ！」と笑顔。橋は「テストの時にキスしてしまって、普通にキスして離れてえっ！ってなった。男二人でただただチューした」と振り返っていた。

９月５日に誕生日を迎えた和田に向け、橋が花束とネックレスを贈る場面も。橋からネックレスをつけてもらった和田は「嬉しい」と感激しまくっていた。