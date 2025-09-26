Salute秋冬コレクション登場♡ミュシャに着想した華麗なランジェリー

ランジェリーブランド「Salute（サルート）」が2025年秋冬コレクションを発表。テーマは“Works of art（ワークス オブ アート）”。時代を超えて輝く名画にインスピレーションを得て、身にまとう人の感情を揺さぶるランジェリーを展開します。第1弾はアルフォンス・ミュシャの作品をイメージした〈23グループ〉。9月4日（木）より全国店舗とワコールウェブストアで発売中です。

ミュシャを纏う23グループがデビュー

プッシュアップタイプ OB

価格：9,900円（税込）～

サイズ：（B/C）65/70/75/80（D/E/F/G/H/I）65/70/75/80/85(カラー：OB/PI/SX/WI)

Tバックショーツ OB

価格：5,500円（税込）

ガーターベルト

価格：8,800円（税込）

サイズ：M(カラー：OB/PI/SX/WI)

セットアップ（キャミソール＋Tバックショーツ）

価格：20,900円（税込）

〈23グループ〉は、アール・ヌーヴォーを代表する画家アルフォンス・ミュシャの絵画をイメージ。透明感のある色彩と優美なレース装飾が特徴で、ゴージャスながらも軽やかな印象を与えます。

プッシュアップブラ（BTJ423）は税込9,900円～、Tバックショーツ（PTJ423）は税込5,500円、ガーターベルト（GTJ623）は税込8,800円と豊富なラインナップ。SXをはじめ4色展開で登場します。

サイズ：M/L(カラー：OB/PI/SX/WI)

乾燥も静電気も解消♡ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶えるうるおいケア

芸術のような細部のデザイン

プッシュアップブラは脇から中央へバストを寄せ、美しい谷間を演出。雫のように輝くスワロフスキー・クリスタルや繊細なグラデーションのバラモチーフがオリエンタルなムードを漂わせます。

ショーツやガーターベルトも総レースやクラシカルなアップリケがアクセントとなり、まるで芸術作品のような存在感。日常に非日常の美を取り入れる、心ときめくデザインです。

今後も名画インスパイアの展開に注目

10月発売 ＜28グループ＞

11月発売 ＜29グループ＞

11月発売 ＜27グループ＞

12月発売 <25グループ>

12月発売 ＜26グループ＞

10月以降はエドゥアール・マネやエミール・ガレ、ジュゼッペ・ジロメッティ、サンドロ・ボッティチェッリの作品に着想を得た新グループが順次登場。

印象派の黒、自然をモチーフとしたレース、立体的な彫刻的デザイン、そして神秘的なヴィーナスの美しさなど、多彩な世界観を感じられるコレクションが予定されています。

Saluteの挑戦は、この秋冬ますます華やぎを増します。

Saluteで纏うアートの秋冬

Saluteの2025年秋冬コレクションは、名画のように人の心を揺さぶるランジェリー。

第1弾〈23グループ〉は税込9,900円～のブラをはじめ、ショーツやガーターベルトまで充実のラインナップで展開中です。今後も巨匠たちの作品にインスピレーションを得た新作が続々登場予定。

自分の身体をキャンバスに、アートを纏う喜びを味わってみてはいかがでしょうか♡