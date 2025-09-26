秋の学園祭シーズンです。

高岡第一高校の学園祭ではきょう、恒例のドミノ倒しが行われました。

生徒がきのうから2日がかりで並べた5万枚のドミノ。その結果はいかに。



けさの高岡第一高校体育館、生徒たちが並べていたのは、ドミノです。

その数、5万枚。

特進コースの2年生2クラスの62人がきのうは午後3時から9時半まで、さらにけさからも作業を続け、並べ終えたのは午前9時半過ぎ。

累計9時間以上かけた大作です。





佐伯翔太キャスター「5万枚のドミノが並べ終えられました。まもなくこちらのドミノが倒されます」「3、2、1 スタート！ 」ドミノ倒しは高岡第一高校の特進コースで１０年以上続けられている恒例行事。ドミノを並べる地道な努力が成功を呼ぶことを願って行われています。ドミノで浮かび上がったのは現在開催中の大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクです。次々と倒れていくドミノ、最後のくす玉が割れて…成功です！高岡第一高校 山崎萌々花さん（２年）「1列に並べるだけのところも何回も倒れたり角が難しかったりくす玉も何度も挑戦していいものを作り上げました」「みんなで苦労して作り上げたものが成功してとてもうれしいです」プレッシャーのかかる最後の部分を担当した喜多友和さんは並べ終えた時の気持ちについて。高岡第一高校 喜多友和さん（２年）「みんなと一緒に喜びたい、やったーっていう。今は達成感が大きいです」高岡第一高校 白木颯大さん（２年）「昨日は何度も倒れたりやめたくなったりしたんですけどきょう本番こうして全員で最後までやり切って団結力とか絆が深まった2日間だったと思います」2日がかりで並べた5万枚のドミノ。生徒たちの表情には達成した喜びがあふれていました。みんなで協力してひとつのことに取り組む、いい思い出になりますね。きょうのドミノでは「並べた努力が成功を呼ぶ」という言葉も表現されていました。これからもドミノを並べるように努力を重ねてください。