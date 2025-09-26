初主演映画「(ハル)」から29年猊塹鍬畤篠迭里の激レア姿にSNS衝撃「30年前から変わってない…」「え、52!?ずっと可愛い更新してるのに、52!?」
「奇跡。ほぼ、奇跡。全部が奇跡」
初主演映画が公開されて29年―。52歳女優の激レアな姿に、SNSは盛り上がりを見せている。
28日放送の「ボクらの時代」(フジテレビ)に出演するのは、深津絵里(大分県出身)。公開中の映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」で共演するオダギリジョー、音楽ユニット「EGO-WRAPPIN'(エゴラッピン)」の森雅樹とのオフショットが番組公式インスタグラムで公開された。
SNS上では「え!? 深津絵里が地上波、しかもドラマじゃないとかかなりレア!」「深津絵里が出ますよ！普通に話す深津絵里が見られるのよ」「録画保存だ」と歓喜の声が上がったほか、紹介された深津の近影に「52歳!? びっくり。変わらない。マジで変わらない」「え、深津絵里が52!? ずっと可愛いを更新してるのに、52!?」「30年前から変わってなくてヤバ」「奇跡。ほぼ、奇跡。全部が奇跡」など、若々しい姿に驚きの声が寄せられた。 1996年公開の森田芳光監督映画「(ハル)」で初主演デビューを飾った深津は、内野聖陽演じる速見昇(ハル)とパソコン通信で知り合う藤間美津江(ほし)を好演した。