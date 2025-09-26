一定期間の活動休止を報告

2022年に解散したアイドルグループ「恵比寿マスカッツ」元メンバー・架乃ゆらがSNSを更新。一定期間の活動休止を報告し反響を呼んでいる。

Xとインスタグラムで「活動休止のお知らせ」と題したコメントを投稿。「体調不良により、医師の指導のもと一定期間活動を休止させていただくこととなりました」と、体調不良により芸能活動を一時休止することを発表した。

続けて関係各所に謝罪したうえで、「また元気に活動を再開できるよう努めてまいりますので、その時まで温かく見守っていただけましたら幸いです」と記した。

突然の報告にSNSでは「お体は大丈夫ですか？」「元気に戻ってくる事を信じてます！」「イベントが2回連続で延期になったので心配していました。身体が一番大切ですので、ゆっくり休んで、元気になったら、また姿を見せてください」など、心配の声が相次いでいる。 架乃は深夜バラエティ番組「おねがい！マスカット」(テレビ東京、2008年)から生まれたアイドルグループ「恵比寿マスカッツ」で活躍。近年はタレント、女優、YouTuberとマルチに活動していた。