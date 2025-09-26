「1504件」これは去年、熊本市内で0歳から6歳の子ども、いわゆる未就学児に異変が起きて救急車を呼んだ件数です。この中には未然に防げたはずのものもあるといいます。子どもの命を守るため、大人が心がけるべきことは？





「首に必ず手をあてるんですけれど小さい赤ちゃんなら手が届かないので、かきむしるような仕草をします」





熊本市消防局が企画した講習会。未就学児を事故から守ろうと、保育士を対象に初めて開催されました。誤飲や誤嚥、外遊び中の事故。熊本赤十字病院の原富由香医師は実際に救急搬送された事例をあげ、予防の大切さを呼びかけました。





こちらは、髪をとめていたピンを飲み込んでしまった子どものレントゲンです。



「その日は、子どもの手が（ヘアピンに）届くところまで成長していたんです」

「この子はまだこれができないからと思わずに、その一歩先をみて予防しておく必要がある」



また窒息を防ぐために

■ミニトマトやぶどうは4つに切ること

■眠そうな時や、泣きやませるために食べさせてはいけないなどの事例も。





そして未就学児で最も搬送が多い「熱性けいれん」について、

■初めてのけいれん

■5分以上続く などの症状がみられたら119番通報してほしいと救急隊員が話しました。



■参加した保育士

「具体的な現場の方からの実例を教えてもらえたので。改めて意識することができたかなと思います」

■熊本市消防局 警防課消防司令 橋本光司さん「事故やけがというものは防げるものがほとんどですのでどうやれば防げるかというのを講習で学んでいただけたら」



事故の予防や病気に対する気付きが、子どもの命を守ります。



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

他にも小さなお子さんがいる家庭で気を付けるべきことを、VTRの中で講演した熊本赤十字病院の原富由香医師に伺いました。





■熊本赤十字病院・原富由香医師

「2つ同時にやるっていうのを避けていただいた方がいい。食べている最中にテレビを見るとか、階段を下りている最中に何か話しかけてしまったりとか注意がそれるようなこと」



（緒方太郎キャスター）

小さい子どもは複数のことを同時にすることが難しいため、1つのことに集中できる環境を整えてください。また、寒くなるこれからの時期に気を付けたいことです。





■フードや、紐のついている洋服は避ける

→ドアノブや滑り台にひっかかって首が引っ張られ窒息の危険があります。



■熱い食べ物でのやけども

鍋やおでんなど温かいものを机に置いていて、子どもがつかまり立ちでテーブルクロスを引っ張ってしまいやけどした例もあるそうです。熱いものは子どもの近くに置かないなどの注意が必要です。



また秋の行楽シーズンでお出かけしたり、帰省しておじいちゃん、おばあちゃんの車に乗ったりすることがあると思いますが、ふだんと違う車に乗るときでも必ず「チャイルドシート」を準備して正しく着用してください。最近は折りたためるタイプもありますしレンタルもあります。子どもを守るために「一歩、二歩先のもしも」を想像して対策することが大切です。

