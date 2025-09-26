飯塚オートの「スポニチ杯フルスロットルバトル」は26日、最終12Rで優勝戦（3100メートル）が行われ、落合巧（28＝浜松）が7枠から4周3コーナーでトップを奪って、そのままゴール。初日の2回出走を含めて4連勝の完全V。7月21日の浜松以来、今年2回目の優勝を飾った（通算では5回目。飯塚では21年2月9日以来2回目）。押し切りを狙った青山文敏が2着、1枠から好ペースに持ち込んだ占部健太が3着に粘った。

優勝戦は日中降った雨の影響もなく、走路は良走路のコンディション。人気を集めたのは7枠・落合巧。初日の2回出走で連勝。準決勝も後続を突き放して圧巻の走りを披露して完全Vに王手をかけた。

迎えたファイナルは試走で1番時計の30をマーク。レースは周回ごとに番手を上げると、3番手から4周3コーナーで2車狩りを敢行。トップに立つと、そのままゴールを突き抜けた。

「うれしいです。ほぼほぼ準決勝のまま行きました。同期の角（翔太郎）にアドバイスをもらってエンジンが良くなりました。角のおかげです。試走から感じが良かった。余裕があったので2車行けて良かったです」と仕上がりに自信を持っていた。

次節は今回と同じ舞台の飯塚オーバーミッドナイト（27〜29日）に連続して出場する予定。

「次は夜なので、1回乗ってみてから考えます。いい流れで行きたいです。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします」

はまった時の爆発力は魅力で想像以上の期待をしてしまう。今後が大いに楽しみだ。

◇落合 巧（おちあい・たくみ）1997年（平9）2月9日生まれの28歳。静岡県出身。2017年7月3日に33期生として登録。同年7月8日、浜松でデビュー。同期に黒川京介、中村杏亮、山本将之ら。1メートル68、52キロ。血液型O。