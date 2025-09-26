去年の能登半島地震で崩れた石川県七尾市の和倉温泉周辺の護岸について、26日から新たな護岸の設置が始まりました。同時に旅館の復旧工事も進め、一日も早いなりわい再生を目指します。

和倉温泉周辺の護岸約3.5キロのうち、国交省が再整備を進める区間については、26日から新しい護岸の設置が始まりました。



海に面する仮設道路から作業を進めることで、護岸工事と並行して旅館の復旧も同時に進められるため、早期復旧が可能となります。

さらに、眺望を変えないための工夫も…



能登港湾空港復興推進室・美野 智彦 室長：

「能登島、そしてこの穏やかな七尾湾を望むこの眺望を維持するということで、元あった位置と高さに、護岸を適用するということで進めております。温泉街としての魅力の維持も踏まえ復旧復興を進めます」

「旅館の方も解体、そしてこれから再建工事が進んでいくと思いますけれども、まずは皆さん、護岸がしっかり復旧してほしいという思いを持っておられるかと思いますので、和倉温泉の復興に向けて、まずは護岸がしっかり復旧をして、全体の復興を引っ張っていく、そういった気持ちを持ってこれから工事に取り組んでいきたい」

旅館の再建に欠かせない護岸の復旧工事は、来年度中の完了を目指しています。