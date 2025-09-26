「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）

格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会を前に、２６日は公式会見が行われ、オーディションから揉めに揉めている大阪問題児喧嘩自慢、シェンロンが、“叛逆の悪童”レオの親友、ドラゴンが再び大乱闘を繰り広げた。

シェンロンは計量に登場するなり、ドラゴンに殴りかかり、セキュリティーが出動。引き離されながらも、詰め寄り続け「何がドラゴンじゃ！スポーツマン。お前、大阪桐蔭で真面目にラグビーやっとった子やろ」と怒声を浴びせた。

その後、ともに席についたが、他の選手の計量の場面でもシェンロンが叫び続け、コメント欄などでは「シェンロンもうええて」、「誰かもう連れてけよ」と呆れた声が並んだ。黒石、関谷の計量の際には後ろでドラゴンに靴を投げつける暴挙も。会見ではドラゴンが「こいつ靴とか投げてきて、しょうもないこと。明日思い切り蹴り上げたるからな。ファウルカップ二重にしてこい」と皮肉ると、シェンロンは「大阪桐蔭、名門やのう！」と大阪桐蔭イジりを続けた。

その後、会見中も叫び続けるシェンロン。ラチがあかない状況に、朝倉はシェンロンに注意し、ドラゴンに控え室に下がるように指示。ようやくシェンロンが落ち着いた状況となった。

以前からＳＮＳ上であおり合いが続いていた２人。オーディションでは、開始３０分前にドラゴンがシェンロンを襲撃。殴りかかり、控え室が大混乱の乱闘を繰り広げた。左眼上を負傷し、流血したシェンロンが激高。「お前ら殺したるからな」と応戦。スタッフが大慌てで止めに入り「セキュリティ！セキュリティ呼んで！」と悲鳴のような声が飛び交った。セキュリティに羽交い締めにされたシェンロンだったが、「鬱陶しいんじゃ」と大暴れ。ドラゴンも「お前一発で白目むかしたるからこい」と挑発を続けた。殺気立つ大阪軍団とレオ、ドラゴンはオーディション会場でも大乱闘。リキがドラゴンを襲撃し、レオが助けに入ると、シェンロン、ダイスケも参戦。シェンロンは再び流血し、「お前ら戦争やからな」と、怒声を浴びせていた。