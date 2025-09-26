【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）

【映像】朗希は“キケ”から集中砲火浴び…歓喜のシャンパンファイト

8-0で快勝し、4年連続23度目となるナ・リーグ西地区優勝を決めたドジャース。歓喜のシャンパンファイトでは、日本人選手たちのはしゃぐ姿も映し出され、喜びのひとときが切り取られた。

この日、大谷翔平はキャリアハイに並ぶ54号2ランを放ち、優勝決定試合に大きく貢献。山本由伸も6回94球を投げ、被安打4、与四球2、7奪三振、無失点の快投で今季12勝目をマークした。さらに佐々木朗希も前日の試合で138日ぶりにメジャーのマウンドへ復帰し、1イニングをわずか13球で2奪三振。日本勢が揃ってチームの快進撃を支えてきた。

シャンパンファイトでは、大谷がフリーマンと笑顔でシャンパンをかけ合い、無邪気に喜びを分かち合う場面が映し出された。一方で佐々木は、シーズン序盤に自身を何度も気遣ってくれた“お調子者”キケ・ヘルナンデスから容赦ないシャンパンシャワーを浴び、戸惑いながらも必死に耐える表情が、初体験ならではの一幕となった。

山本由伸はキム・ヘソンと肩を組み、シャンパンシャワーの集中砲火を浴び、全身びしょ濡れに。キムが顔を拭い、困惑する横でチームメートと一緒になってキムにシャンパンシャワーを浴びせ始める。山本がこぼした笑顔が、祝宴の明るさを引き立てていた。

グラウンドで結果を残した選手たちが、ロッカールームでは無邪気にはしゃぐ。映像に切り取られた瞬間ごとに、それぞれのキャラクターがにじみ出る、忘れられない祝勝シーンとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）