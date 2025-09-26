自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相の陣営が、小泉氏を称賛するコメントを動画配信サイトに投稿するよう要請したことについて、与野党から批判が上がっている。国民民主党・足立康史参院議員が「最悪です」などとX上でコメントしたほか、立憲民主党・小沢一郎衆院議員らも非難した。

「自由民主を名乗る資格無し」という批判も

9月24日付の週刊文春電子版によれば、小泉氏を支援する牧島かれん衆院議員の事務所が陣営関係者に対し、「ニコニコ動画」でポジティブなコメントを書いてほしいと要望するメールを送った。「総裁まちがいなし」など計24種類の例文を示すなか、高市早苗前経済安保担当相への誹謗中傷とも取れる文言もあったと報じた。

小泉氏は26日の会見で、この問題について「私自身も知らなかった」とした上で、「再発防止を徹底して引き続き緊張感を持って総裁選に臨みたい」と陳謝。また、「一部行き過ぎた表現があった」とも述べた。

小泉氏陣営の「ステマ指示」問題に対し、複数の議員が非難の声を上げている。前掲の足立氏は25日、小泉氏陣営の小林史明衆院議員が事実関係をおおむね認めたという記事を受けて、次のように言及した。

「ステルスマーケティング（ステマ）は2023年10月1日から景品表示法によって規制されることになりました。これにより、事業者が行う『広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告と判別することが困難な表示』は、不当表示として取り締まりの対象になっています。これを総理総裁候補者がやっている。最悪です」

また、小沢氏も26日、一連の報道をリポストして共有。その上で、SNSにおける誤情報や誹謗中傷を注意喚起した自民党広報のX投稿を紹介しながら、「対外的にこういうことを言う以前に、まず身内に言ってはどうか？」と指摘した。

さらに、無所属の松原仁衆院議員が26日、「ステマ然り党の仲間へのネガキャン然り、そういう方々に権力を握らせて良いのだろうか」と投稿したほか、日本保守党の北村晴男参院議員も同日、「自由民主を名乗る資格無し」などと批判している。

高市氏を支持する自民党・山田宏参院議員も26日、牧島氏が「私の事務所の判断で参考例をお送りしたものですが、私自身の確認不足により、一部いきすぎた表現が含まれてしまったものであり、申し訳なく思っております」と陳謝したという報道を受け、「『事務所が勝手にやりました』ですか。。。。」とコメントしている。