小2で“いじめ”の影響で不登校に…プロサーファー・井上鷹がいじめに悩む子どもたちに送った言葉とは？「僕が逆にきっかけをつくってあげたい」

小2で“いじめ”の影響で不登校に…プロサーファー・井上鷹がいじめに悩む子どもたちに送った言葉とは？「僕が逆にきっかけをつくってあげたい」