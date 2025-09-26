◇大学野球・関西学生野球秋季リーグ第4節1回戦 関大3―0同大（2025年9月26日 ほっともっとフィールド神戸）

関西学生野球の秋季リーグ第4節1回戦が26日に行われ、関大が開幕4連勝中だった同大を3―0で下して先勝した。

最速142キロ左腕の荒谷紘匡（4年）が被安打7、6奪三振でリーグ戦初完封を飾った。

三者凡退は2イニングのみながら、3―0の8回2死一、二塁で空振り三振を奪うなど力投した。

「今日は低めの直球が良かったと思います」

24年ドラフト1位で中日に入団した金丸夢斗の後継エース。チームは立命大との開幕節での2連敗から3連勝と立て直し、2試合連続完投を果たした荒谷は「優勝するには（今節から）6連勝するしかない。勝てれば何でもオッケーという気持ちだった」と振り返った。

◇荒谷 紘匡（あらたに・ひろまさ）2003年（平15）4月9日生まれ、佐賀県多久市出身の22歳。小2から多久南部少年野球部で野球を始めて投手などを務める。東原庠舎中央校では軟式野球部に所属。佐賀北（佐賀）では1年夏に背番号11で甲子園に出場し、1年秋から背番号1。関大ではリーグ戦に2年春から登板。1メートル85、80キロ。左投げ左打ち。