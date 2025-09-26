仲間を袋叩きにしてヒール宣言を果たした日本人女子レスラーが、試合直後にサイコ味あふれる動画を投稿。毒霧や裏切り劇の直後とは思えない陽気な姿に、ファンから賛否の声が相次いでいる。

【映像】日本人女子、正気じゃない“奇行動画”

WWEスーパースターのアスカは、9月22日（日本時間23日）の「RAW」で女子トップの一人リア・リプリーと対戦。惜しくも敗れたものの、試合後の行動が大きな話題を呼んだ。

毒霧でリアの顔を緑色に染め上げ、相棒カイリ・セインにリアへの制裁を命令。さらに仲裁に入ったイヨ・スカイには裏拳を一撃、最後にはカイリに「インセイン・エルボー」を強要し、イヨとの完全決別を宣言した。

この衝撃の場面直後、アスカはXに挑発的な動画を投稿。カラフルな衣装に身を包み、興奮した表情でシューズを投げるおどけた姿が映し出され、ファンからは真逆の反応が寄せられた。

「狂ってる」「怖い。狂気が増している」とヒールターンを確信する声が上がる一方で、「アスカ姐さん最高」「アスカにチャンピオン挑戦権を！」と、悪への転身を歓迎するコメントも殺到した。

これまで“カブキ・ウォリアーズ”として女子タッグ戦線をけん引してきたアスカだが、リアやイヨとの確執を経て女子戦線の中心人物に浮上。今回の動画は、彼女の予測不能なキャラクターを改めて印象づけると同時に、再びタイトル争いへ絡む布石ともなり得る。

リングを揺るがす“狂気モード”のアスカから目が離せない。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved