6年ぶりの開催です。岡山の文化・経済を活性化し、次世代のリーダーとなる人材を発掘する「オカヤマアワード」の今年の受賞者が発表されました。

【写真を見る】6年ぶりの「オカヤマアワード2025」受賞者発表 岡山に拠点を置き各業界や分野の発展に著しく貢献している6人【岡山】

大会を主催する石川文化振興財団の本部で受賞者の発表会見が開かれました。「オカヤマアワード2025」を受賞したのは、岡山に拠点を置き各業界や分野の発展に著しく貢献しているとの評価を受けた6人です。会見のあと、非公開で各受賞者の審査が行われ、大賞の1人が選ばれます。

オカヤマアワードは2019年に一度終了しましたが、復活を望む声が多かったことから今回6年ぶりに開催されました。

（石川文化振興財団 石川康晴理事長）

「岡山だけでの知名度はもったいない。これからのわれわれの期待は全国展開、岡山を起点としたグローバル展開を受賞者に期待している」

オカヤマアワード2025の大賞は、来月(10月)24日に発表されます。



2025年度の受賞者は以下のとおりです。

・伊藤正裕さん（株式会社パワーエックス 取締役兼代表執行役社長 CEO）

・氏平雄人さん（うじひら材木産業株式会社 代表取締役）

・黒川聖馬さん（次の灯株式会社 代表取締役社長）

・楠戸聖美さん（俄嘉屋 代表）

・林 昭次さん（岡山理科大学 生物地球学部恐竜学科 教授）

・木多隆志さん（KITAWORKS 有限会社 代表）